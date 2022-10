El motivo por el que Zanetti rechazó estar en la nueva dirigencia de Doman en Independiente

El martes pasado, Néstor Grindetti, flamante vicepresidente de la nueva gestión de Doman en Independiente, se reunió con Javier Zanetti en Milán para ofrecerle el cargo de "embajador mundial" del Rojo. Sin embargo, el Pupi rechazó la propuesta porque no ve "compatible" el desarrollo de esta función con su actual rol de vice del Inter.

Zanetti al lado de Grindetti, vicepresidente de Independiente.

"Quiero que a Independiente le vaya bien. Hablé con Doman y Grindetti, pero no voy a cumplir ningún rol en en club. No me puedo comprometer con otra institución. Soy vice del Inter y no puedo asumir esa responsabilidad ya que debería estar en Argentina. Aclaro que tuve charlas, pero sólo fueron eso", le comentó Zanetti a DSportsRadio, comunicando que decidió desistir del ofrecimiento.

Zanetti es el vicepresidente del Inter.

El Pupi, confeso hincha de Independiente, es desde el 2014 vicepresidente del Inter, club del cual es ídolo total, .