Gago y una tajante frase sobre Racing: "Hay que tirar para el mismo lado"

Luego de un mal paso por Aldosivi de Mar del Plata, Fernando Gago llegó a Racing de Avellaneda como nuevo entrenador en octubre de 2021 y su arranque no ha sido el mejor ya que, en 8 partidos, registra cinco derrotas y tres victorias. De cara a la temporada 2022, “Pintita” y su plantel se preparan para revertir la imagen de la Academia y, por eso, pidió varios refuerzos, entre los que se destaca la llegada de Edwin Cardona. Al ser preguntado por el potencial de su plantel, Gago dijo: “Yo creo muchísimo en los jugadores que tengo, y por ahí si, los nombres del plantel son importantes, pero para ser el mejor equipo, primero hay que demostrar”.

Gago afrontará su primer campeonato completo con Racing

En charla con Mariano Closs en ESPN F12, Gago habló de cómo se dio la llegada del colombiano a Racing y qué espera de él: “Sé lo que puede dar futbolísticamente, puede marcar la diferencia en el juego, desde un balón detenido… Cuando lo llamé, lo vi muy entusiasmado de venir y, te digo la verdad, me convenció. Igual, acá les puse las cosas claras a todos, desde Edwin hasta los más chicos: Hay que tirar para el mismo lado”, dijo el ex futbolista del Real Madrid. Sobre el estado físico de Cardona, Gago dijo que “lo veo con mucho entusiasmo, se está poniendo bien físicamente, el otro día hizo la práctica de fútbol completa” y aseguró que se vio sorprendido por ello.

Racing pagó 3.7 millones de dólares por el pase de Cardona

Otro nombre que siempre se baraja en la Academia es el de Ricardo Centurión, que cerró su llegada a San Lorenzo para ser el nuevo 10 del equipo de Pedro Troglio. Gago reconoció que tuvo un llamado con su ex compañero de Boca, pero que simplemente las cosas no se dieron: “Esto, muchas veces, no depende de lo que yo quiero. No hay un porqué puntual de su no llegada a Racing, ni mío ni de Ricky. Hablamos de lo que iba a hacer, de lo que él quería hacer y me dijo que quería jugar en San Lorenzo y espero que le vaya bien porque lo quiero mucho”, aclaró Gago.

"SE NOMBRARON JUGADORES QUE NUNCA PEDÍ". Gago, en #ESPNF12, se refirió al mercado de pases de la Academia y aseguró que quiere generar en el plantel un "clima ganador". @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/j0aNHpdTzH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2022

Así como se habló de Centurión, se habló mucho de posibles refuerzos de Racing y Gago dijo que “hay muchas negociaciones que se dicen pero no son reales” y contó que él le acercó una lista de jugadores “que pueden darle mucho a Racing” a la dirigencia.

Por último, el entrenador habló sobre la posibilidad que un ex compañero suyo en la Selección, Ever Banega, sea refuerzo de Racing: “Con Banega tengo una relación casi de hermanos, pero nunca estuvo cerca de venir, era imposible”, sentenció.