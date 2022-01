San Lorenzo presentó a Ricardo Centurión y tomó una importante decisión

Ricardo Centurión se realizó la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de San Lorenzo. El ex Boca llega a préstamo por un año con una opción de compra de dos millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, que pertenece a Vélez y Racing en partes iguales, y fue presentado oficialmente en las redes sociales del Ciclón.

Mediante imágenes, y un video con su palabra, el club confirmó que llevará la emblemática "10", camiseta que llegó a las manos de Ricky directamente desde uno de los máximos ídolos de la historia del club y quien supo alcanzar la gloria con esa casaca: Leandro Atilio Romagnoli.

"Mi primer deseo era llegar a San Lorenzo, el segundo vestir la camiseta 10 y el tercero... me lo guardo para mí", expresa Ricky en los primeros segundos del clip donde, además, aparece con una torta para celebrar su cumpleaños. "Primero, alegría. Estoy muy contento, y hoy en día estoy cumpliendo 29 años. Se dio la firma. Llegó. Así que esto es un día de felicidad".

"Mi motivación fue que me quieran. Que vieran en mí algo y fueron al frente por mí. Eso me llena de confianza y me deja tranquilo de que de verdad me quieren. Ahora me toca a mí hacer las cosas dentro del campo de juego para devolver un poco de lo que me están dando", agregó.

Y cerró hablando del "10": "Es mi número favorito, desde chiquito. No estoy ajeno al 10 que pasó por acá, por San Lorenzo, y lo que logró. No me lo esperaba... Cuando lo vi me puse contento de que me reciba él, que es un ídolo del club. Ya es mucho para mí. Agradecido. Vengo a sacarle una sonrisa al hincha, a que se vaya contento a la casa".