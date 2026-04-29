En vivo: con un gol de cabeza del juvenil Tomás Pérez, Racing le gana 1-0 a Caracas en Venezuela
Racing visita visita a Caracas en Venezuela con un once alternativo y la necesidad urgente de ganar.
Racing Club afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que este miércoles desde las 19 visitará a Caracas en el Estadio Olímpico de la UCV por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con grandes chances de presentar un equipo mixto.
El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO.
Noticia en construcción.