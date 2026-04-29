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En vivo: con un gol de cabeza del juvenil Tomás Pérez, Racing le gana 1-0 a Caracas en Venezuela

Racing visita visita a Caracas en Venezuela con un once alternativo y la necesidad urgente de ganar.

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Tomás Pérez, autor del 1-0 de Racing, se lleva el balón ante la marca de un defensor venezolano.&nbsp;

Tomás Pérez, autor del 1-0 de Racing, se lleva el balón ante la marca de un defensor venezolano. 

Prensa Racing Club

Racing Club afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que este miércoles desde las 19 visitará a Caracas en el Estadio Olímpico de la UCV por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con grandes chances de presentar un equipo mixto.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Caracas vs Racing Club

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