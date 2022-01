Eduardo Dominguez, tajante ante el robo de River Plate en el mercado de pases

Eduardo Domínguez, director técnico de Independiente de Avellaneda, disputó el Torneo Internacional de Verano y continúa con la puesta a punto de cara a la próxima Copa de la Liga Profesional. El director técnico habló en una entrevista con TyC Sports y, entre otros temas, se sumó a la polémica por el pase de Elías Gómez a River Plate, cuando ya tenía todo acordado con el Rojo.

"No voy a entrar en esas situaciones de las cuales no puedo intervenir. Cada uno sabe cómo actúa. Yo de la único que puedo hablar es el esfuerzo que hizo la dirigencia de Independiente con la de Argentinos para traer al jugador. Después lo que hacen los demás no me meto", manifestó el ex director técnico de Colón de Santa Fe, que ya sabe lo que es ganar el torneo que se avecina.

Y añadió: "Cuando hablé con Elías, River todavía no había aparecido. Pero cuando ya estaba todo cerrado entre los clubes, manifestó que tenía el llamado de otro club y que iba a hablar con el presidente de Argentinos para discutirlo. Igual ya es cosa del pasado, le deseo lo mejor. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro"

Independiente, hasta el momento, tiene abrochado a un único refuerzo: el delantero ex Argentinos Juniors, Damián Batallini. Ante el poco movimiento del mercado, el DT expresó: "Estamos tranquilos porque vemos cómo se desenvuelve el Rolfi con los dirigentes. Sabemos que en este mercado de pases corremos un poco de atrás porque cambió el cuerpo técnico. Va a costar un poco más de lo normal, pero esperemos tener nuevas novedades en lo pronto".

"Cuando llegamos sabíamos que íbamos a tener dificultades. No puedo desesperarme porque sé lo duro que están trabajando para cerrar negociaciones. Creemos en el trabajo, en el día a día y en los jugadores que hay y que quieren estar acá", agregó.

"Sé lo que representa este escudo. No es el peor ni el mejor momento de la historia de Independiente. De a poco vamos a poder ver el Independiente que todos queremos ver y que la gente anhela. Tampoco hay que dejar de lado el momento del país, es muy difícil estar acá", contó el ex jugador, que vistió por un año la camiseta del Rojo de Avellaneda.

Para finalizar, sentenció con su deseo para la próxima temporada: "Lo que hoy nos proponemos con el equipo es trabajar muy duro para sentirnos reflejados con el hincha, entendiendo los valores y el ADN del club. Esto no es solo de los jugadores, los dirigentes o el cuerpo técnico, sino que los hinchas tienen que volver a sentirse identificados con la camiseta. Me parecería fantástico que haya una unión del equipo con la gente. Si logramos eso, podemos empezar a hablar de cosas importantes"