Lionel Messi rompió un nuevo récord a dos semanas de empezar el 2022

Lionel Messi fue reconocido como parte del once ideal por su actuación en el año 2021 en la ceremonia de los premios The Best organizados por FIFA. El rosarino se encuentra recuperándose luego de contraer Coronavirus y todavía no ha tenido minutos en lo que va del actual años.

En las últimas horas la cuenta oficial de Instagram del mejor jugador del mundo llegó a la contundente suma de 300 millones de seguidores. Esta es sin duda la red social que más utiliza el capitán de la Selección Argentina, quien se coronó campeón de la Copa América en Brasil, en el mes de julio del año pasado.

De esta manera, se convirtió en la tercera cuenta de dicha red social con más seguidores en el mundo. El segundo lugar lo ocupa, con muy poca diferencia, Kylie Jenner (empresaria, socialite y modelo estadounidense), con 302 millones de seguidores.

El primer lugar, con un amplio margen de diferencia, es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. El actual jugador del Manchester United cuenta con 391 miilones de personas que lo siguen en esta plataforma.