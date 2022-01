Rechazó a Boca, plantó a River pero ahora se arrepintió y espera ansioso el llamado de Román

Los mercados de pases del fútbol argentino suelen estar plagados de rumores, de los cuales una gran mayoría queda en “humo”, un término bien futbolero para definir a los pases que no llegan a buen puerto, y apenas una pequeña porción se concretan. Esta situación se potencia en clubes como Boca, que suele traer refuerzos de peso y, a su vez, es una camiseta que a cualquier jugador de nuestro país le gustaría vestir.

Desde su llegada al Xeneize, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol han apuntado a muchos jugadores para reforzar el plantel, incluso a jugadores de talla mundial, como Edinson Cavani. En 2020, ante la posible salida de Guillermo “Pol” Férnandez (que se terminó efectuando), Boca quería un mediocampista ofensivo. Entonces, entre tantos otros, surgió un nombre: Damián Batallini.

Su último club fue el Atlético de San Luis

El, por entonces, jugador de Argentinos Juniors era pretendido tanto por Riquelme como por River, ya que Marcelo Gallardo había puesto sus ojos en el 10 de La Paternal. Cuando el interés del Xeneize se hizo público, Batallini declaró: ”No hablé con Riquelme, pero si está la chance de ir a Boca me encantaría. Sé que hay contacto con los clubes. Mi familia también es bostera. Les digo que estén tranquilos, que las cosas se van a dar a su tiempo”. A su vez, el mediocampista de 25 años también habló sobre la propuesta de River, allá por abril de 2020: “Me encantaría, es difícil decirle que no a Gallardo”. En el Bicho, marcó 10 goles y repartió ocho asistencias en 69 partidos jugados en la Primera División del fútbol argentino.

Batallini jugó en Argentinos desde 2015 hasta 2020

Lo cierto es que Batallini no jugó en La Boca ni en Núñez: se fue al Atlético San Luis de México, equipo que le ganó la final del Ascenso MX a los Dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona. En el el equipo mexicano, que es propiedad del Atlético de Madrid, no le fue bien (no marcó goles en 20 partidos), el club no hizo uso de la opción de compra y Batallini tuvo que volver a entrenarse con Argentinos, donde se encuentra actualmente haciendo la pretemporada.

Lo mejor está por venir..uD83DuDCAAuD83CuDFFDuD83DuDE4FuD83CuDFFDuD83CuDFC3uD83CuDFFE??? pic.twitter.com/slWr3POPc5 — Damian Batallini (@damianbatallini) January 6, 2022

Ayer, "Bata", desde su cuenta personal de Twitter, le dio retweet a un posteo que decía que Boca está interesado en contar con él y dejó en claro su intención de, ahora sí, jugar en el Xeneize. Minutos más tarde, el retweet fue eliminado.

Batallini eliminó el retweet

Por lo pronto, desde Boca no han hablado sobre Damián Batallini en este mercado de pases, pero no hay que dejar pasar este detalle, ya que esto podría reflotar las negociaciones entre el Consejo de Fútbol del Xeneize y la dirigencia del Bicho de La Paternal.