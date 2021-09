La dura autocrítica de Marcelo Gallardo luego del empate ante Independiente

Si bien Marcelo Gallardo destacó ayer la reacción de su equipo en el empate 1-1 ante Independiente por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador de River fue crítico con la producción del primer tiempo.

"Peor de lo que jugamos el primer tiempo no lo íbamos a hacer" - Gallardo.

"Peor de lo que jugamos el primer tiempo no lo íbamos a hacer. No había que quedarse con esa imagen, teníamos que reaccionar y resolver mejor las situaciones con y sin la pelota con una postura diferente. Independiente tuvo una muy buena media hora, que no nos respondió, pero no supimos resolverlo. No tuvimos recursos para emparejar el partido con otra inteligencia", expresó Gallardo en conferencia de prensa.

"En el segundo tiempo cambiamos la imagen, aún con un equipo diezmado y ante un gran Independiente. El partido fue un tiempo para cada uno", analizó el Muñeco.

La crítica por las Eliminatorias

"Me gustaría pelear en igualdad de condiciones" - Gallardo.

Por su parte, Gallardo observó que River sufrió la baja de muchos jugadores por lesiones y convocados en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas. "Me gustaría pelear en igualdad de condiciones, pero aún así, con estos puntos que sacamos, por lo menos nos permitirán sacar aire y tomar con mayor optimismo lo que venga", apreció.

El director técnico de River confirmó que el arquero Franco Armani, convocado por el seleccionado argentino, se someterá a estudios por una molestia en la rodilla derecha.