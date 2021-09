Neymar pide respeto con una sugerente publicación y un durísimo descargo

El tiempo pasa y Neymar sigue estando en el centro de la polémica. El jugador brasileño ha sido durante toda su carrera un foco de críticas, pero ahora parece haberse cansado.

Luego del triunfo de Brasil ante Perú (2-0), en el que hizo un gol que lo convirtió en el máximo goleador de su país en Elimininatorias Sudamericanas, Ney hizo su descargo ante la prensa.

"No sé qué más tengo que hacer para que la gente me respete. Esto se ha convertido en algo normal y sucede desde hace mucho tiempo... Son periodistas, comentaristas y otros. Por eso, a veces, ya ni me gusta dar entrevistas. Creo que ha llegado un momento importante para que aparezca, porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto", sentenció el jugador del Paris Saint Germain.

Gordinho tá ON uD83DuDD25uD83EuDD23 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

Las principales críticas que ha recibido Neymar en el último tiempo estuvieron relacionadas con su estado físico. Por ese motivo, además de sus declaraciones, dejó una sugerente publicación en sus redes sociales; subió una foto suya mostrando los abdominales con la leyenda "el gordito está encendido".