Barcelona: Joan Laporta rompió el silencio y brindó detalles de la salida de Lionel Messi

El anuncio del Barcelona sacudió al fútbol mundial: Lionel Messi se va del Barcelona después de 17 temporadas. Un día después, el presidente del club, Joan Laporta, brindó una conferencia de prensa para explicar la situación.

En ese marco, Laporta señaló que la continuidad de Messi implicaba "hipotecar el club por medio siglo" debido al fair play financiero impuesto por LaLiga de España, con lo que justificó la decisión de terminar las negociaciones para la renovación del contrato ya que la institución "está por encima de todos todos, incluso del mejor jugador del mundo".

El dirigente catalán reconoció que Messi "se quería quedar", pero se resignó a su partida con la convicción de que "es lo mejor para el club" ante una situación económica condicionada por la "herencia nefasta" de su antecesor, Josep María Bartomeu.

Laporta aseguró que la comunicación sobre la salida del astro argentino "no es un chantaje a LaLiga". "No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene LaLiga", advirtió.

Fair play financiero y masa salarial

"Buenos días a todos, estoy aquí para explicar lo que ha pasado con Leo Messi. Primero de todo, quiero decir que hemos recibido una herencia mala y la masa salarial deportiva representa 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga marcan unas limitaciones y no tenemos margen. Eso lo sabíamos desde que llegamos al club. Los números que hicimos tras las primeras previsiones de la auditoría son mucho peores de lo que nos habían dicho y lo que habíamos previsto. Esto ha llevado a que las pérdidas son mucho más elevadas y la deuda también.

Tenemos unos contratos vigentes y una masa salarial deportiva con unas magnitudes que no nos permiten tener margen salarial. El 'fair play financiero' en LaLiga es distinto y el criterio del cash no se sigue. No pudimos encajar el primer contrato de Leo Messi, que ya explicaré en detalle. Para tener este 'fair play', el Barça tenía que estar a favor de un contrato que era una hipoteca del club de medio siglo, por los derechos de televisión. Yo no estoy dispuesto a hipotecar los derechos del club por nadie. Tenemos una institución que está por encima de todos, incluso por el mejor jugador del mundo. Le estaremos siempre agradecidos.

Las razones por las que no hemos podido llegar a un acuerdo es que había razones objetivas muy claras: la situación económica de la entidad y hacer una inversión de este volumen... Estábamos dispuesto a hacerlo, pero no tenemos margen salarial, lo hemos excedido. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió el límite y no hemos tenido tiempo de revertir esta situación. Hay una serie de contratos que si se resuelven unilateralmente también tenían un riesgo.

Inscribir a Leo pasaba por aceptar un acuerdo que no beneficiaba al Barça. Poníamos a disposición durante medio siglo los derechos audiovisuales del Barça, entendemos que no lo tenemos que hacer. Leo quería quedarse en el Barça y nosotros también. La voluntad del jugador era determinante. Quiero agradecer a las partes que han negociado, que tenían que hacer compatible diferentes aspectos que afectaban a las dos partes. El mejor jugador del mundo tiene otras propuestas y ha llegado el momento en el que te tienes que plantar, dejando las emociones fuera, con la frialdad de los números. Dentro de LaLiga nos tenemos que acoger a esta norma, pese a que pensábamos que tenía que ser más flexible. Leo se lo merece todo, es un hombre que ha demostrado su estimación por el Barça y su voluntad de quedarse. Yo estoy triste, pero estoy convencido de haber hecho lo mejor para el FC Barcelona".

Sobre la posibilidad de arreglar la continuidad de Messi

"No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene LaLiga"

Sobre cómo se siente Messi

"Leo quería quedarse y no está contento. Todos teníamos la intención de que se quedara y ahora él se enfrenta, como nosotros, a la realidad. Le deseo lo mejor a él y a su familia. El Barça es su casa, ha engrandecido el palmarés como nadie".