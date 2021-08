La confesión de Alan Soñora tras la victoria de Independiente

Alan Soñora se mostró "contento" por la victoria de Independiente ante Colón de Santa Fe, en la que hizo dos goles del 3 a 0 para volver a lo más alto de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol, y por "dar vuelta la página" tras la derrota pasada ante Atlético Tucumán.

"Teníamos que dar vuelta la página lo más rápido posible después de lo del otro día y por suerte pudimos hacerlo", dijo Soñora, que marcó a los 31 y 40 minutos del primer tiempo para el 2-0 parcial.

"Contra Atlético Tucumán no habíamos hecho un buen partido y creo que esta noche sí lo hicimos, creo que jugamos bien y nos llevamos merecidamente la victoria", añadió.

Respecto del compromiso de la próxima jornada ante River Plate en el Monumental, el jugador opinó: "Julio (Falcioni, el DT) nos dice que vamos partido a partido y eso hacemos, ya en la semana vamos a trabajar pensando en cómo jugar".

Finalmente, y sobre su golazo de tiro libre (zurdazo, el segundo de su cosecha personal), Soñora confesó: "Silvio (Romero) siempre me dice en los entrenamientos que me anime a patear en los partidos y hoy me insistió. Por suerte me la dejó y salió bien".