Brian Castaño no se guardó nada tras el polémico empate con Charlo y hasta pidió revancha

Luego del polémico fallo dividido que sentenció un empate entre Brian Castaño y Jermell Charlo, el boxeador argentino no se guardó nada y aseguró que "ganó la pelea".

"Sentí que la pelea la gané", lanzó Castaño desde arriba el ring. "Quiero agradecerle a Showtime, a Al Haymon por darme la oportunidad. Quiero pedirle la revancha. Me ha pegado en algunos rounds, pero no quiere decir que no haya ganado la pelea", manifestó después.

"La pelea la venía ganando limpiamente. Me conectó algunas manos en el noveno y décimo, estuve sentido todo el round. Pero supe llevarla. Peleas son peleas. Es un gran boxeador", agregó el Boxi. Y sentenció: "Espero que haya revancha. Necesito la revancha".

Las tarjetas le negaron la consagración a Castaño

Las tarjetas le negaron la consagración a Castaño ya que Steve Weisfeld (de Nueva Jersey) lo vio ganar al argentino, por 114 a 113, el puertorriqueño Nelson Vázquez dio 117-111 para Charlo y el estadounidense Tim Cheatham (de Nevada) dio 114-114, decretando un empate que generó la silbatina del público presente en el AT&T Center de San Antonio, Texas.

Brian Castaño, tendencia en Twitter

Luego del insólito fallo de los jueces, las redes sociales se indignaron y se alzaron en una sola queja. "Un robo" se convirtió en tendencia de manera automática.