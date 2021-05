La esposa de Andrada destrozó a la dirigencia de Boca con duros mensajes

Esteban Andrada se encuentra aislado en Ecuador después de haber dado positivo de coronavirus y es una incertidumbre lo que sucederá con el arquero de Boca después del encuentro frente a Barcelona. La preocupación también la viven los familiares del mendocino y, en las redes sociales, Nerina Galasso, esposa del arquero, no se guardó nada y apuntó contra la directiva xeneize.

"Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo. Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano, no?", publicó Nerina Galasso en su cuenta de Instagram y agregó: "Tengo los ovarios inflados de esperar".

"¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? No se les cae una idea! Nadie se hace responsable", manifestó la esposa de Andrada. Y cerró con otro mensaje picante: "Vergüenza. Falta de respeto, ingratos. Se cagan en él y en nosotros. MERCENARIOS". Sin filtro.