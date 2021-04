Video viral: la pequeña hija de Facundo Campazzo emocionó a todos

Facundo Campazzo sigue asentándose en la NBA. Con la camiseta de Denver Nuggets, el base argentino continúa creciendo y ganándose el respeto de sus compañeros y rivales.

Anoche, los Nuggets vencieron a Miami Heat, finalista en la edición pasada, por 123 a 106 y Campazzo tuvo una gran actuación: en 26 minutos de juego, sumó ocho puntos, cinco asistencias y dos rebotes. Además, no le faltó show: anotó un gran tiple sobre la chicharra y dejó otro no look pass.

Sin embargo, en esta ocasión tuvo que compartir la atención. Es que en el estadio estuvo presente su pequeña hija quien protagonizó unas imágenes que emocionaron a todos.

Cuando el equipo realizaba movimientos precompetitivos en el campo de juego, Campazzo apareció en la pantalla gigante y la pequeña enloqueció cuando lo vio y acompañó de unas tiernas risas el grito de "papá".