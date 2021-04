Campazzo sigue "on fire": triple brutal sobre la chicharra y asistencia de lujo en un nuevo triunfo de Denver Nuggets

El base cordobés Facundo Campazzo continúa de racha en la NBA y el cordobés protagonizó una gran segunda mitad en el triunfo por 123 a 106 de Denver Nuggets sobre Miami Heat, cerrando la noche con una planilla que mostró 8 tantos (1/1 en dobles y 2/4 en triples), 5 asistencias, dos rebotes y una pérdida en 26 minutos de juego.

Pese a la lesión de rodilla de Jamal Murray, se esperaba que el argentino fuera titular, sin embargo Monte Morris le ganó la pulseada. Pese a ello, disputó una buena cantidad de minutos y su aporte fue vital.

Su primera mitad no fue muy buena. De hecho, ni siquiera tiró a la canasta, pero dejó su magia con una asistencia de lujo a Paul Millsap con el tradicional "no look pass", mirando hacia otro lado para distraer a la defensa rival y metiendo un pase punzante al corazón de la pintura.

Luego del descanso realizó sus cinco intentos, metió cuatro asistencias y consiguió uno de los rebotes. Su jugada más resonante se dio sobre el final del tercer cuarto, cuando metió un triple espectacular sobre la chicharra.

Las figuras de Denver fueron Michael Porter Jr, con 25 puntos, 10 rebotes y 3 bloqueos; y, una vez más, Nikola Jokic, autor de 17 tantos, 11 asistencias, 10 rebotes, 2 tapas y 1 robo.

Con este triunfo, los Nuggets tienen un registro de 35 triunfos y 20 caídas, con 63,6% de eficacia, y se consolida en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, detrás de Utah Jazz (41-14), Phoenix Suns (39-15) y Los Angeles Clippers (39-18), y delante de Los Angeles Lakers (34-21), Portland Trail Blazers (31-23) y Dallas Mavericks (30-24).