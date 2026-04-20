En vivo: con gol de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima le gana 1-0 a Lanús en el Legrotaglie

El centrodelantero definió adentro del área chica tras una gran asistencia de Lencioni y Gimnasia se impone frente al Granate.

Ignacio Sabatini y Agustín Módica festejan el gol del 1-0 de Gimnasia en una noche pasada por agua.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrota 1-0 a Lanús en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El único gol del Lobo mendocino hasta el momento fue obra de Agustín Módica a los 9 minutos del complemento.

El gol de Agustín Módica para el 1-0 de Gimnasia Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia. ESPN

El Lobo levantó desde la llegada de Darío Franco y buscará sostener esa mejora ante un rival exigente como el Granate, que si gana quedará muy cerca de meterse en los octavos de final.

El equipo mendocino todavía siente el cambio de categoría, aunque encontró algo de equilibrio con el nuevo DT tras reemplazar a Ariel Broggi. En su ciclo, debutó con un 3-2 ante Vélez, luego empató 1-1 con Platense en Vicente López y viene de quedar eliminado por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina.

Las mejores fotos de Gimnasia y Esgrima-Lanús en el Legrotaglie Gimnasia - Lanús 2 Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, cumplió su cuarto partido al frente del equipo. Alfredo Ponce Mercado /MDZ