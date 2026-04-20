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Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En vivo: con gol de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima le gana 1-0 a Lanús en el Legrotaglie

El centrodelantero definió adentro del área chica tras una gran asistencia de Lencioni y Gimnasia se impone frente al Granate.

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Ignacio Sabatini y Agustín Módica festejan el gol del 1-0 de Gimnasia en una noche pasada por agua.&nbsp;

Ignacio Sabatini y Agustín Módica festejan el gol del 1-0 de Gimnasia en una noche pasada por agua. 

Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrota 1-0 a Lanús en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El único gol del Lobo mendocino hasta el momento fue obra de Agustín Módica a los 9 minutos del complemento.

El gol de Agustín Módica para el 1-0 de Gimnasia

Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia

Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia.

El Lobo levantó desde la llegada de Darío Franco y buscará sostener esa mejora ante un rival exigente como el Granate, que si gana quedará muy cerca de meterse en los octavos de final.

El equipo mendocino todavía siente el cambio de categoría, aunque encontró algo de equilibrio con el nuevo DT tras reemplazar a Ariel Broggi. En su ciclo, debutó con un 3-2 ante Vélez, luego empató 1-1 con Platense en Vicente López y viene de quedar eliminado por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina.

Las mejores fotos de Gimnasia y Esgrima-Lanús en el Legrotaglie

Gimnasia - Lanús 2
Dar&iacute;o Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, cumpli&oacute; su cuarto partido al frente del equipo.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, cumplió su cuarto partido al frente del equipo.

Gimnasia Lanús 1
El Lobo y el Granate juegan bajo una persistente llovizna en Mendoza.&nbsp;

El Lobo y el Granate juegan bajo una persistente llovizna en Mendoza.

Gimnasia-Lanús
Mauricio Pellegrino, DT de Lan&uacute;s, sentado en el banco de suplentes junto al "Turu" Flores y la infaltable tablet para mirar las jugadas pol&eacute;micas.&nbsp;

Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, sentado en el banco de suplentes junto al "Turu" Flores y la infaltable tablet para mirar las jugadas polémicas.

Gimnasia Lanús 4
El delantero de Gimnasia, Agust&iacute;n M&oacute;dica, va a la carga ante el defensor paraguayo de Lan&uacute;s, Ronaldo Dejes&uacute;s.

El delantero de Gimnasia, Agustín Módica, va a la carga ante el defensor paraguayo de Lanús, Ronaldo Dejesús.

Gimnasia Lanús 3
Esteban Fern&aacute;ndez desborda y lanza el centro con zurda.&nbsp;

Esteban Fernández desborda y lanza el centro con zurda.

El gol de Módica
Un Tanque. De arremetida, tras un gran pase de Lencioni, Agust&iacute;n M&oacute;dica puso el 1-0 en el &aacute;rea chica.

Un Tanque. De arremetida, tras un gran pase de Lencioni, Agustín Módica puso el 1-0 en el área chica.

Festejo de Lencioni
Facundo Lencioni, autor de la asistencia para el gol de M&oacute;dica, sale a festejar el 1-0.

Facundo Lencioni, autor de la asistencia para el gol de Módica, sale a festejar el 1-0.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Lanús

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