Lo bueno y lo malo de la eliminación de Gimnasia en Copa Argentina

La salida temprana de Gimnasia en la Copa Argentina deja más preguntas que certezas, pero también algunos puntos para analizar con claridad en medio de un semestre exigente. Dentro del golpe que significa quedar eliminado, el Lobo se saca de encima una competencia que podía desviar el foco principal: la permanencia en Primera.

Sin doble competencia, el equipo podrá concentrar energías en su verdadero objetivo, sin desgaste extra ni rotaciones obligadas. Además, el partido dejó una conclusión clara para el cuerpo técnico de Darío Franco: hay respuestas concretas sobre el plantel, el entrenador ya sabe con quién cuenta y con quién no.

Algunos futbolistas mostraron hasta dónde pueden rendir y el entrenador ya tiene un panorama más definido de cara a lo que viene.

Desde lo futbolístico, la preocupación es evidente. No hubo diferencia de categoría ante Gimnasia y Tiro de Salta, y eso enciende una señal de alerta. El equipo no logró imponerse ni desde el juego ni desde lo individual.

Algunos nombres propios quedaron en deuda. Simoni tuvo un partido flojo, sin poder imponerse en su sector, mientras que Andrada y O’Connor, de quienes se esperaba más protagonismo, no lograron marcar diferencias.

Otro punto que generó sorpresa fue la ausencia de Nicolás Romano, quien ni siquiera integró el banco de suplentes, dejando la sensación de que podía haber sido una variante interesante en un partido que pedía soluciones.

La eliminación deja un mensaje claro: si bien el calendario se simplifica, el rendimiento deberá crecer. Porque más allá del objetivo principal, Gimnasia no puede permitirse repetir actuaciones como la de esta tarde.