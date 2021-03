Un campeón de América se ilusiona con su posible vuelta a River

Desde hace tiempo en River sueñan con el regreso de Sebastián Driussi. En un principio parecía que la vuelta del delantero podía darse en el último mercado de pases, pero finalmente eso no sucedió. Sin embargo, la posibilidad se mantiene latente y en Núñez lo esperan para junio. Las ilusiones se renovaron luego del mensaje que envió el futbolista en las últimas horas.

El jugador del Zenit de Rusia, que durante la cuarentena incursionó en Twitch, interactuó con sus seguidores en una transmisión que realizó el sábado y dejó una promesa que seduce a los hinchas del Millonario. "En junio vuelvo", escribió el atacante en el chat.

No es la primera vez que el jugador de 25 años hace este tipo de comentarios. A mediados de febrero, luego de que se cayera la chance de arribar a River en el último mercado de pases, Driussi explicó los motivos por la misma plataforma: "Cerró el mercado europeo y nadie quería venir. El que iba a venir, Pepê, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia", detalló en aquel momento, y avisó: "Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene. No sé. Pronto estaremos juntos de nuevo".

Son muy claras las ganas del delantero de retornar al club en el que se formó y debutó en 2013, lo que hace suponer que es cuestión de tiempo para que se concrete. Esta temporada, el argentino había arrancado sumando varios minutos, pero en los últimos partidos no pudo estar presente por una lesión. Aunque a pesar de eso parece mantener firme sus ganas de volver.

En River, Driussi ganó tres títulos locales (Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2013/2014 y Copa Argentina 2016) y cinco a nivel internacional: la Copa Sudamericana 2014, Libertadores 2015, las Recopa 2015 y 2016 y la Suruga Bank 2015.