Sin sobrarle nada, el Rojo dio el primer paso en la Copa Argentina ante Villa Mitre

Independiente derrotó hoy por 1 a 0 a Villa Mitre, de Bahía Blanca, que se desempeña en el torneo Federal A, en un partido correspondiente a los 32vos. de final de la Copa Argentina que se jugó en Mar del Plata, y con este triunfo logró clasificar a la siguiente ronda.



El encuentro se disputó en el estadio José María Minella de la localidad balnearia, con el arbitraje de Ariel Penel.



El único gol del encuentro fue convertido por Silvio Romero, de penal (45m.+1 PT), y pese a no mostrar un juego vistoso, el conjunto de Avellaneda logró extender la buena racha que atraviesa, tras tres triunfos seguidos en la Copa de la Liga Profesional.



Independiente deberá enfrentar en la próxima ronda de la Copa Argentina a Tigre, que viene de dejar en el camino a Alvarado.



Para evitar sorpresas como las que suele dar este torneo, Julio César Falcioni puso en cancha un equipo con una base de siete jugadores que son titulares habituales, con tres hombres de punta.



El "Rojo" tuvo mayor posesión desde el arranque, pero no encontró espacios hasta el tramo final del primer tiempo, cuando optó por cederle la iniciativa a Villa Mitre.



La primera chance de gol la tuvo el equipo bahiense a los 6m. tras un pifie de Alan Franco en el área chica, que Maximiliano Herrera punteó sin precisión ante la salida Milton Álvarez.



Cuatro minutos más tarde, debido a un taconazo accidental que sufrió en la mandíbula, el central de Villa Mitre Nicolás Del Grecco se desvaneció dentro el área, y aunque se recuperó minutos después, fue sustituido preventivamente.



Ordenado, pero sin explosión, Independiente mostró poco más que la velocidad de Andrés Roa y Jonathan Menéndez hasta los 30 minutos, y recién empezó a encontrar espacios cuando el equipo bahiense se animó a adelantarse en el terreno.



A los 37, tras una combinación entre ambos delanteros, Menéndez avisó con un zurdazo potente desde afuera, que logró detener Facundo Tavoilere abajo.



Convertido en el jugador más desequilibrante de Independiente, Roa apeló a la misma fórmula un minutos más tarde, y exigió nuevamente al arquero con un disparo de zurda desde la medialuna.



El equipo de Julio Falcioni arrinconó a Villa Mitre en el cierre de la primera mitad, y tras una gran apilada del colombiano por izquierda, Silvio Romero fue derribado dentro del área, y fue el propio capitán el que transformó el tiro libre en el 1 a 0.



El conjunto bahiense buscó el empate en el arranque del complemento, mientras Independiente aprovechó los espacios dejados en el fondo y tuvo varias chances para ampliar el marcador, que no se concretaron por la falta de precisión de cabeza de Romero en una de ellas y las buenas respuestas de Facundo Tavoliere.



Pese a la diferencia mínima en el marcador, el equipo de Avellaneda se acomodó al resultado, esperó al rival y aunque no tuvo claridad en el ataque, tampoco sufrió llegadas de riesgo en su arco en los segundos 45 minutos.

¡GOL DE INDEPENDIENTE! Silvio Romero abrió el marcador de penal ante Villa Mitre, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Ifi7wTN30Q — TyC Sports (@TyCSports) March 11, 2021