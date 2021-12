Ruggeri destrozó a Boca con durísimas frases contra el plantel de Battaglia

Oscar Ruggeri volvió a apuntar contra Boca durante el programa ESPN F90. El cabezón, panelista del ciclo, realizó una contundente reflexión sobre el confuso presente del equipo de Sebastián Battaglia y apuntó directamente contra los futbolistas del plantel por las diferentes actitudes que tuvieron en los últimos meses.

"Yo me crié con tipos que que me educaron y me enseñaron. Yo ya entendía que tenía que estar concentrado ahí. Esos tipos no dejaban entrar a nadie al vestuario. Estaba prohibido para dirigentes, ídolos de Boca... ¿vos crees que alguien le iba a decir algo a Pernía, al Chino (Jorge Benítez), Ribolzi? Ellos me enseñaron que el vestuario era sagrado", comenzó.

Y fue por más: "El vestuario es recontra mil importante, porque las cosas que pasan en Boca no dejarían dirigir ni a Guardiola. Si un tipo viene borracho, otro agarra los botines y va a la m... porque quiere ver a la mamá, el otro dice 'no quiero jugar más en Boca'... ni Guardiola dirige a estos pibes. Si el vestuario no es sano, no hay chance".

Para cerrar recordó el episodio cuando Riquelme bajó al plantel del micro y expresó: "Fue muy grave. Si soy capitán del equipo y me hacen bajar del micro... mirá que yo llamé a jugadores de Europa y de acá, eh. Quería saber qué me respondía cada jugador sobre esta situación. Llamé a 20 tipos y todos fueron contundentes. Hay que estar preparado para estas cosas".