Histórico: Platense dio el golpe y le ganó 2-1 a Peñarol en Uruguay por la Libertadores

Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 en Montevideo, en un partido parejo en el que estuvo a la altura de uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano y que se disputó este jueves en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026 .

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por Guido Mainero, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17' del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto del Matías Arezo a los 12' del complemento.

El equipo argentino abrió el marcador a los 21 minutos, con un buen centro del lateral Tomás Silva al punto del penal para el grito de Mainero, autor del gol del campeonato de Platense en el Apertura y el primero en su historia en la Libertadores , que puso un gran cabezazo, ajustado contra el poste izquierdo del arquero Britos.

Guido Mainero marcó el primer gol de Platense en toda la historia de la Copa Libertadores: fue el 1-0 vs. Peñarol en Uruguay.

Guido Mainero marcó el primer gol de Platense en toda la historia de la Copa Libertadores: fue el 1-0 vs. Peñarol en Uruguay.

Peñarol llegó a la igualdad a los 12 minutos del segundo tiempo, mediante un desborde por derecha que terminó en un centro atrás para la definición de primera de Arezo, que entró bien pegada al palo izquierdo de un Matías Borgogno que poco pudo hacer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044957273852715174&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL GOLEADOR PARA EMPATARLO! Gran corrida de Luis Angulo y GOL de Matías Arezo para el 1-1 de Peñarol vs. Platense.



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El penal de Zapiola que sentenció la histórica victoria del Calamar en la Libertadores

El Calamar volvió a ponerse en ventaja a los 17 minutos, mediante un penal conseguido por una mano del Eric Remedi dentro del área y que fue cambiado por gol por Zapiola, abriendo el pie zurdo con un tiro bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044957971822600365&partner=&hide_thread=false ¡PENAL PARA PLATENSE POR MANO DE REMEDI!



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En el sexto minuto de descuento, el defensor Franco Escobar fue expulsado por doble amarilla, luego de una infracción cercana a su propio córner.

Con el triunfo, el Calamar se ubicó en la segunda posición del grupo con tres puntos, tras lo que fue el debut con derrota ante Corinthians en Vicente López. Por su parte, el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una única unidad.

En la próxima fecha, Platense será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians brasileño, el jueves 30 desde las 21:00.