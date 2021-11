El accidente que podría dejar sin Dakar al mendocino Franco Caimi

Franco Caimi es uno de los apellidos que siempre aparece entre los candidatos a pelear por el podio en cada una de las competencias que participa, y también lo será en el próximo Dakar, si es que logra recuperarse de una dura caída que le provocó varias lesiones en su brazo y costillas.

Mediante una publicación en Instagram, el mendocino contó lo ocurrido y dejó en claro que hará lo imposible para poder estar en la rampa de largada del Rally que se realizará en Arabia Saudita: "Me resulta difícil darles esta noticia, durante los últimos entrenamientos en Dubai tuve una caída rompiéndome el brazo y un par de costillas".

"Tantas cosas me vienen a la cabeza en este momento que no sabría por donde empezar, he caído muchas veces y de muchas formas distintas, pero lo mas importante es volver a levantarse para luchar un día más. Ahora solo pienso en recuperarme y sin importar cuántas probabilidades tenga voy a darlo todo para el 1 de enero estar en esa rampa de largada", escribió.

Franco Caimi está en vísperas de su sexto Dakar. Finalizó octavo en 2017 y 2020; mientras que desertó en 2018, 2019 y 2021, en su última experiencia como piloto oficial Yamaha. En esa temporada se unió a las filas del Hero Motorsport y consiguió subir al podio en el Rally de Rusia disputado en julio pasado.