La frase de Alberto Fernández sobre la vuelta del fútbol que sorprendió a todos

Alberto Fernández encabezó hoy una nueva conferencia de prensa para comunicar la extensión de la cuarentena y también se refirió a la vuelta del fútbol en la Argentina con una frase terminante que deja sin efecto toda la ilusión generada sobre un regreso a corto plazo.

El Presidente fue claro en sus conceptos y dejó en claro que por el momento "no se puede". "Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas, pero no podemos hacerlo. Extraño jugar los picaditos, pero no podemos. No podemos", afirmó y sentenció el tema generando más incertidumbre.

La terminante frase es un duro golpe para los hinchas pero más aún para los clubes, sobre todo aquellos que deben jugar la Copa Libertadores y ven como el tiempo pasa, y no pueden entrenarse en sus respectivos campos deportivos. Encima, minutos después, se confirmó que la reunión que iban a mantener el viernes Tapia y González García, se suspendió.

Habrá que ver si, después de todas estas situaciones, la vuelta a los entrenamientos se dará el lunes 10 de agosto para los equipos que participan en la Libertadores, o todo queda en nada y las fechas, se postergarían.