¿Palito para Riquelme? El mensaje de Mac Allister tras evitar el descenso en Inglaterra

Se termino una temporada/au00f1o lleno de grandes momentos que jamu00e1s voy a olvidar. En lo grupal, contento de que pudimos conseguir el objetivo. En lo individual feliz de haber vivido tantas cosas sou00f1adas. Tambiu00e9n agradecerle a todos los que me han recibido de gran manera. Ahora a trabajar para seguir mejorando y aprendiendo. Muchas gracias de corazu00f3n a todos los que siempre se tomaron su tiempo para apoyar y mandar un mensaje, sobre todo a familiares y amigos. A los que me desearon el mal, no les deseo lo mismo pero van a tener que esperar para verme descender ud83eudd1cud83cudffc MUCHAS GRACIAS u2764ufe0f