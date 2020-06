La revelación de Centurión que revolucionó el mundo Boca

El futuro de Ricardo Centurión es una incógnita. El 30 se vence el préstamo con Vélez, club que pretende negociar la extensión del vínculo teniendo en cuenta que fue de menor a mayor y terminó ganándose la titularidad por sus buenas actuación. Racing, dueño de su pase, esta dispuesto a charlar con todos pero hoy el volante reveló que lo llamaron de Boca para que vuelva.

"Me llamaron de Boca, no Riquelme directamente, pero sí gente que trabaja en el club para ver la situación de mi contrato y saber un poco más del contexto. Con Beccacece no hablé nunca aún, pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego", confesó ante la sorpresa de todos y dejando en claro, además, que no le cierra la puerta a Racing.

Luego, en la charla con la Oral Deporitiva, reconoció: "Con Román tengo contacto, hasta he pateado alguna pelota con él y esas son cosas que te quedan para toda la vida, le deseo un hermoso cumpleaños de paso. Estoy tranquilo y si se da, lo tomaré como que es el momento y si no son cosas de la vida".

"De Boca no tengo más nada que decir. El hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento por el club, creo que no hace falta más nada y está todo dado. Después obviamente que lo que venga estará muy bien pero siempre será especial Boca", cerró. ¿Vuelve?