Un ex River liquidó a Augusto Batalla: "Era más peligroso que cirujano con hipo"

Muchos reconocidos futbolistas utilizaron el parate por la pandemia para meterse de lleno en el mundo gamer. Sergio Agüero es quien tomó la posta y generó revuelo en la actividad. Sebastián Driussi, ahora en el Zenit ruso, no se queda atrás y se anima a los "vivos" para interactuar con los seguidores y reaccionar sobre diferentes momentos de su carrera deportiva.

El ex River recordó un Superclásico jugado en el Monumental que terminó con victoria de Boca por 4 a 2. Ese día, el delantero marcó uno de los tantos millonarios y se lamentó por no haber podido quedarse con el triunfo. "¿Cómo no ganamos este clásico? Estábamos para hacerle cinco goles. ¿Se acuerdan de este partido? Era para hacerle cinco goles a Boca. Apenas arrancó el segundo tiempo, el Narigón Alario erró dos goles abajo del arco mano a mano", arrancó.

Pero lo que llamó la atención fue el comentario inmediato que realizó y apuntó contra su "amigo Battallita", arquero del equipo de Gallardo esa tarde de 2016, que no tuvo la mejor tarde. "Después, mi amigo Batallita... Bueno, eh, Batallita... es más peligroso que cirujano con hipo", disparó.

Esa particular definición tiene que ver con el empate del Xeneize, cuando al querer rechazar le dejó el gol servido a Carlitos Tevez que puso el 2 a 2 parcial, y luego no pudo anticipar a Ricardo Centurión quien la tiró por encima del arquero para definir con el arco libre y poner el 4 a 2 final.