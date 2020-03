Alberto Fernández opinó sobre la decisión de River

Alberto Fernández está de gira por los medios intentando llevar calma al pueblo argentino, y anunciando a su vez las medidas que se están analizando tomar para prevenir la expansión del coronavirus.

De igual manera, aunque no sea de los temas más importantes en este momento de crisis, el Presidente de la Nación fue consultado por lo que está sucediendo con River.

El Millonario tomó la decisión unilateral de no jugar ayer ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga, publicando un comunicado contando que era un decisión tomada para preservar la salud de sus futbolistas.

[Comunicado oficial]



Disposiciones de River Plate frente a la pandemia de COVID-19: https://t.co/9EUBxmXWLO. pic.twitter.com/koafB5d5ul — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

En diálogo con Radio Mitre, el político expresó: "Como soy futbolero sé qué hay una disputa entre River y los otros clubes y me parece que quisieron cargar en River una actitud individual, que en verdad tuvo que ver más con lo que le pasó a River con un jugador de la Reserva que con la decisión de River sobre que no se deba jugar al fútbol”.

Al caso que se refiere es al de Thomas Gutiérrez, joven futbolista que presentó síntomas parecidos a los que la pandemia genera, pero finalmente el test dio negativo.

Más allá de todo esto, Fernández mostró su postura: "A mí me parece que el fútbol como cualquier espectáculo que nuclea gente es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún”.