Moyano recibió insultos y salió sin filtro a contestar

El clima en Independiente está picante. Tras el empate 1-1 ante Arsenal, los hinchas del Rojo expresaron toda su bronca contra Hugo Moyano, presidente de la institución de Avellaneda.

"Moyano":

Por los cantos contra el presidente de Independientepic.twitter.com/qsFvtY5YfF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 18, 2020

Moyano no esquivó los micrófonos. Habló antes y después del partido, aunque lo más contundente lo dijo al abandonar el estadio. "Estoy acostumbrado, hermano, yo estuve tres veces en cana en la Dictadura, no me achico con nada. Mirá si no me voy a bancar este momento", remarcó.

Hugo Moyano post partido :“No vengan a romper la paciencia con eso, tómensela. ¿Quién reprobó? ¡Cuatro gansos que gritan"



Tal vez en el palco no se oyó.



Uno puede estar de acuerdo o no con la gente o CD pero el desprestigio al socio es inaceptable, viniendo hasta de Bochini. pic.twitter.com/OrCrmDcvwK — Guido uD83DuDCC4 Sacarelo (@GuidoSacarelo) February 18, 2020

"No vengan a romper la paciencia con eso. ¿Reprobaron qué? Los que insultaron fueron cuatro gansos", minimizó Moyano.

"LOS QUE REPROBARON SON CUATRO GANSOS"#CentralFOX - Hugo Moyano habló luego del empate de Independiente y se dirigió a los hinchas: "A la gente que viene a ver al Rojo y lo respeta le agradezco". pic.twitter.com/Z3NgSLgfUP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 18, 2020

Estas son las primeras declaraciones del presidente de Independiente después del histórico clásico en el Cilindro en el que Racing le ganó a Independiente por 1-0 con nueve jugadores.