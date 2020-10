El emotivo mensaje de un histórico Puma que no jugará el Rugby Championship

El hooker argentino, Agustín Creevy, actualmente en London Irish de Inglaterra es una de las grandes ausencias en el plantel de Los Pumas que dirige Mario Ledesma para disputar el Rugby Championship 2020 en Australia. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el excapitán escribió sentidas palabras para explicar sus sentimientos.

"Este año no pudo ser. Lamento profundamente no ser parte de la lista de jugadores que van a disputar la Rugby Championship", expresó y continuó: "Fue una decisión extremadamente difícil para mí, ya que amo y disfruto ponerme la camiseta de Los Pumas, pero dadas las circunstancias personales que estoy atravesando, tomé la dolorosa y difícil decisión de no estar en esta edición".

Además agradeció al staff de Los Pumas, que lidera el head coach Mario Ledesma, y apuntó "será la primera vez en ocho años" que le toque alentar al seleccionado argentina desde afuera. Creevy, de 35 años, lleva disputados 46 test internacionales con Argentina y fue integrante del plantel en los últimos Mundiales de Nueva Zelanda (2011), Inglaterra (2015) y Japón (2019).

Por último, aseguró que estará alentando a Los Pumas y que sueña con volver a ponerse la celeste y blanca al corto plazo: "Como siempre estaré alentando a Los Pumas, y deseándoles todos los éxitos. Espero volver a vestir la camiseta pronto". Los argentinos harán su debut ante los Springboks sudafricanos, últimos campeones del mundo, el sábado 7 en el Suncorp Stadium de Brisbane.