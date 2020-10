Se le salió la cadena a Ruggeri y explotó contra el fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol comenzará en los próximos días pero el formato y el desorden desató una ola de críticas. Sin embargo, ninguna fue tan contundente como la de Oscar Ruggeri.

El campeón del mundo y ahora comentarista de ESPN fue tajante: "Dicen de salir del momento, organizar un torneo así... No me gustan un montón de cosas. Dicen la liga argentina y es una cagada. Va a empezar un torneo, que promedio sí, promedio no. Esta vez no se va nadie al descenso. Tenemos que ser serios. Esto es una cagada. En la situación que estamos ahora vienen con un poco de guita y se llevan al jugador que quieran".

#90MinutosESPN | "EL FÚTBOL ARGENTINO NO ES SERIO"



El Cabezón Ruggeri y una profunda crítica a la actividad local, la falta de clásicos y la venta de futbolistas al exterior. "Ofrecen poca plata por los jugadores porque el campeonato es un desastre". pic.twitter.com/c8Z4x80e2F — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 19, 2020

En esa misma línea, Ruggeri agregó: "¡No se juegan los clásicos! ¡Qué me vienen con eso! A mí me gusta ver Boca-River. Yo, espectador, pago y quiero ver cuándo juegan Boca - River. Déjense de romper los huevos. Quiero ver Independiente-Racing, Newell's-Central, eso es lo más lindo. Pero nosotros evitamos todo, no entiendo a los dirigentes".

Para cerrar, El Cabezón lanzó: "Quieren hacer un torneo que sea serio, que sea grande, nos comparamos con las ligas de Europa... con Inglaterra, con España. Esto es un papelón, no estamos a la altura de nada. Los demás hacen como corresponde: empieza un torneo y termina. Se van al descenso y ascienden. Uno prepará el próximo torneo, como tenés un promedio grande al campeonato no le dan bola".