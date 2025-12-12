"Wrapped" llega a X: Cómo generar tu resumen del año en la red de Elon Musk

Cada diciembre, las redes sociales se inundan de estadísticas, colores y nostalgia gracias a los famosos "Wrapped", los resúmenes personalizados que compilan la actividad de los usuarios a lo largo del año. Si bien Spotify Wrapped posee el reporte más reconocido que destaca artistas y canciones más escuchadas, la plataforma X de Elon Musk, no ha querido quedarse atrás.

Aunque la red social no ofrece una función de "Wrapped" automática e integrada como sus competidoras, los usuarios han encontrado la forma de generarlo gracias a Grok , el asistente de Inteligencia Artificial (IA) de la plataforma.

Un "Wrapped" es, esencialmente, un informe anual que combina estadísticas de la actividad de un usuario dentro de una plataforma con un diseño atractivo, pensado para ser compartido en otras redes sociales. Servicios como Spotify y YouTube con su “Recap” ya lo hacen de manera automática.

En el caso de X, el resumen es una experiencia generada por IA, lo que significa que no aparece por sí solo; el usuario debe pedírselo explícitamente a Grok. Una vez solicitada, la tecnología analiza el comportamiento de la cuenta y genera un repaso que suele incluir:

Tweets: Una selección de las publicaciones más representativas o con mayor interacción.

Temas Top: Los asuntos o hashtags más mencionados por el usuario.

Highlights: Momentos clave en el calendario de la cuenta, como picos de interacción o eventos en los que la actividad se volvió tendencia.

Emoji Estrella: El emoji utilizado con mayor frecuencia.

Post Viral: La publicación que registró el mayor alcance, ya sea por likes, comentarios o reposts.

A diferencia de otros resúmenes, el "Twitter Wrapped" se obtiene interactuando directamente con Grok. El proceso es sencillo: basta con ingresar al asistente de IA (accesible desde la sección Discover o su botón dedicado) y escribir una consulta clara.

Frases como “Haceme mi wrapped 2025” o “Mostrame mi resumen del año en X” son suficientes para que la IA comience a procesar la información. Una vez que Grok presenta el resumen, el usuario puede copiarlo, descargarlo o compartirlo directamente en su perfil para mostrar a su audiencia cómo fue su 2025 digital.