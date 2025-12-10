Starlink lanza el plan 'Residencial Lite' para conquistar la Argentina rural

La nueva opción satelital de Starlink, por menos de $40.000 mensuales, busca llevar internet a zonas remotas de la Pampa y la Patagonia.

El servicio satelital Starlink de SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha dado un paso firme para expandir su presencia en Argentina con el lanzamiento de Residencial Lite, su plan más económico. Por un costo de $38.000 mensuales, esta alternativa se postula como la puerta de entrada a internet de alta velocidad para hogares y, especialmente, para productores rurales.

El plan Residencial Lite permite un uso estable para tareas cotidianas como email, operaciones bancarias y educación a distancia, ofreciendo velocidades que oscilan entre 50-100 Mbps. Sin embargo, la categoría implica una menor prioridad en la red durante las horas pico (18:00 a 22:00), momento en el que la velocidad podría reducirse a 20-40 Mbps.

De qué se trata la propuesta de Starlink A pesar del atractivo precio de la tarifa mensual, el principal escollo para el usuario promedio es el costo del hardware obligatorio. Para acceder al servicio, es necesario adquirir un kit inicial. Aunque el nuevo y compacto modelo Starlink Mini se ofrece con rebajas a $151.600, el equipo estándar asciende a $499.999, a lo que se suma un costo de envío. Esta inversión inicial genera el interrogante de si el servicio sigue estando orientado a nichos específicos con capacidad de afrontar este desembolso, más allá del bajo costo del abono.