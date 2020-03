Mayra Tous: "Entiendo que estamos atravesando una crisis social"

Con tan solo 22 años, Mayra Tous (quien representó a El Peral) ya es periodista y se encuentra a pocas materias de la Licenciatura en Comunicación Social. Espontánea y fresca, se define como una persona inquieta y con deseo de lograr cambios verdaderos en la sociedad. ¿Querés conocerla un poco más?

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Me lo propusieron desde hace un par de años, le quería encontrar un verdadero sentido. Un día antes de que cerraran las inscripciones me anoté, porque sentí que me podía servir a nivel personal.

Me quiero involucrar en cuestiones sociales.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

La verdad que la gente no está tan entusiasmada. En Tupungato la Vía Blanca tuvo poca convocatoria.

Entiendo que estamos atravesando una crisis que hace que no se sienta el aroma a Vendimia.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Hay que valorar lo que hace la reina y aprovechar que tenemos la figura de una mujer en un lugar importante. La reina tiene que ser embajadora cultural y turística de Mendoza.

La reina tiene que ser y enseñar sobre cultura. Porque en una sociedad que no hay cultura aparecen los problemas.

Debemos mantener la figura de la soberana, pero darle la importancia y lugar que merece, que no sea solo una figura sentada en actos protocolares.

¿A qué te dedicás?

Soy periodista. Me quedan pocas materias para la Licenciatura en Comunicación Social. Creo que me voy a enfocar en la parte de comunicación empresarial.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es terminar mi carrera y el día de mañana tener una familia.

Me encantaría que la sociedad deje de lado la violencia. Que respetemos a los que piensan diferente.

¿Cuál es tu gran talento?

Mi talento es bailar y cantar. Soy Profesora de Danzas y también tengo una banda de rock y soy la cantante.

¿Qué te apasiona?

Lo mismo. La música y la danza.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Me veo con una familia. Trabajando y siendo feliz. Me gustaría pasar mi vida en Tupungato.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Pasar tiempo en familia. Tomar mate, tener una charla, ver series.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi papá Daniel, mi mamá Norma y mi hermano Martín y mi hermana Morena.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Me gustan muchas cosas. Los paisajes, pero sobre todo la gente. El tupungatino es familiero, cercano, calido. En el departamento existe un tour de artesanos y ahí ves cómo te recibimos en cada hogar.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

Creo que la vitivinicultura va creciendo a pasos agigantados. Es además la capital de la nuez, nogales y frutales. Su suelo es generoso. Obviamente hay industrias y nos hace crecer de manera económica.

¿Tenés algún proyecto pensado para tu departamento?

Hacer conocer a Tupungato y explotarlo en cuanto a lo turístico. Además que los vecinos sean parte de esto. Quiero que se promocione a lo grande. Ese fue mi primer proyecto.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Mucho. Por un lado, porque se entregan créditos para quienes quieran arrancar con sus proyectos y por otro lado, salidas turísticas en el centro. Al ser un pueblo tan chico los turistas pasan de largo y se dirigen a los Caminos del Vino. Pero en el centro de Tupungato tenemos: city tour, tour de vinos de la ciudad y otros emprendimientos.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

En mi casa tengo un hermano promotor del medio ambiente. Cuidamos el agua y hacemos botellas de amor. En Tupungato tenemos un puesto que recibe las botellas.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Me gustaría que la reina tenga un protagonismo distinto. Que sea una persona que pueda salir a la calle, aunque es algo que tiene que ver con la personalidad, porque depende pura y exclusivamente de cada una. Tenemos que ponernos firmes y cambiar las cosas.

Yo siempre lo he hecho. Me involucro en muchos proyectos a lo largo de la vida. Podemos aportar tantas cosas: desde pequeñas a gigantes. Pero por mí y por los demás.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Soy una persona muy sencilla. Lo único que me interesa es hacerle bien a los demás. No me gustaría que me voten por status sino para hacerle bien a los demás. Para servir para algo o para alguien.

Les aseguro que voy a trabajar, porque tengo muchas ganas de hacerlo.

