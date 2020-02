Guadalupe Althabe: "Cada año se va apagando el espíritu de Vendimia"

María Guadalupe Aithabe representó a Cacheuta y finalmente se quedó con el cetro de Luján de Cuyo. Amante de la arquitectura, la fotografía y cocina, pide que las reina sean llamadas "representantes". ¿Querés conocerla en profundidad?



¿Por qué te presentaste para ser reina?

Fue una cosa media rara. Mi hermano me dijo en un almuerzo familiar que me presentara. Fui, me presenté y salí reina. Yo soy de Vistalba, no de Cacheuta, pero me lo asignaron porque no hubo elección en el distrito. Estoy feliz de representarlos realmente.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

Totalmente. Desde adentro puede decir que el cariño se siente igual, pero lo veo en la familias y demás: cada año se va apagando el espíritu de Vendimia. Pero para mí Vendimia es lo que nos representa como mendocinos, es parte de nuestra cultura e historia.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

No me gusta que nos llamen reinas. Prefiero que seamos representantes.

Los atributos solo los mantendría para los chicos. Me acuerdo que cuando era chica y veía una reina me volvía loca. Me emocionaba. Es distinto ser reina de... Que representar a….

¿A qué te dedicás?

Soy estudiante de Arquitectura.

¿Cuál es tu sueño?

Viajar mucho.

¿Cuál es tu gran talento?

Soy fotógrafa, además me gusta la cocina. Me animaría a decir que es mi virtud más grande.

¿Qué te apasiona?

Me apasiona la fotografía. Relacionarme con la gente y estar con mi familia y amigos.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

En otra parte del mundo. Viajando.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Ver series o películas. Cocinar.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi papá, mi mamá y tres hermanos hombres.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Los paisajes que tiene, la naturaleza. Es tan fresco. El frío en invierno (risas).

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

El turismo de las bodegas, los deportes.

¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

Me gustaría poner en valor el turismo y la historia de Cacheuta. Es el distrito que más turistas recibe en el año.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Hay. De hecho hay un proyecto que se llama: Luján confía en vos. Es un espacio para emprendedores lleno de capacitaciones en economía, ventas.

Yo me considero emprendedora en una época vendía desayunos.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Apuesto a la construcción sustentable y al reciclaje. En casa separamos la basura, pero es un hábito que lleva tiempo.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Lo que digo siempre es que vivo el presente. Si en algún momento fuera… Yo concientizaría las importancia del turismo en Mendoza. El turismo es trabajo.

¿Qué proyecto llevarías a cabo?

Viajar por Argentina mostrando nuestros vinos.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Qué difícil. Yo rompo con los esquemas. Soy simpática y me gusta interactuar con la gente.

https://www.youtube.com/watch?v=gyx1iCthf1g&feature=youtu.be

Créditos

PH: Alfredo Ponce.

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales.

Videos: Felicitas Oyhenart.

Entrevista: Muriel del Barco.

Maquillaje: Azul Troilo para Flor Raviolo Make Up.

Peinado: MUCHO Peluquería.

Coordinación: Olga Tonini.

Producción general: Muriel del Barco.