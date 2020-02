Juliana Miller: "Me enorgullece formar parte de un grupo pensante"

"Quiero alejar a la reina de la imagen cosificadora", afirma la joven de 22 años de edad oriunda de San Rafael. Actualmente, la reina que representó al distrito de Ciudad en el sur de nuestra provincia, estudia para ser veterinaria en La Plata junto a su mamá y mantiene una relación a distancia con su novio que vive en San Rafael. Pero no solo eso. Con su papá también se ven algunas veces al año, ya que Miller es americano y vive en Los Ángeles, California. ¡Si querés saber más de ella, continuá leyendo!

¿Por qué te presentaste para ser reina?

En 2015 me presenté como Reina Nacional de los Estudiantes y fue una experiencia enriquecedora para mí como persona. Si bien la Vendimia va por otro lado, me gustó mucho la experiencia que viví. Viajé a Jujuy representando la provincia y ahí se volvió algo pendiente para mí la Vendimia. Yo antes no me sentía preparada, necesitaba más tiempo.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

Sí. La Vendimia cambió mucho a lo largo de los años, hay debate y me parece que está bien. Está bueno que se de a conocer lo que la gente opina y quiere.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

La sociedad está en un momento de transición y a mi me encanta. Me enorgullece formar parte de un grupo pensante, abierto al cambio real. Me parece que lo mejor es abrir el diálogo con diferentes actores de la sociedad: filósofos, sociólogos, hacedores culturales, reinas...Podemos llegar a un acuerdo con respecto a la simbología de los atributos, exigencias para los trabajadores de la tierra, etc.

¿A qué te dedicás?

Soy estudiante. Curso el tercer año de Veterinaria en la Universidad Maza y soy emprendedora. Vendo ropa y tengo cursos hechos y avalados por el INTA. También cocino y vendo.

¿Cuál es tu sueño?

Tengo muchos. Pero a mediano y largo plazo: recibirme y poder trabajar de lo que me apasiona. Me gustaría mucho viajar para conocer otras culturas y estilos de vida.

¿Cuál es tu gran talento?

Toda mi vida he hecho de todo, pero no tengo un talento en especial. Por ahí la empatía por el otro.

¿Qué te apasiona?

Sigo mis convicciones.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Es complicada una visión de tantos años. No soy muy estructurada, me reinvento todos los días. Solo quiero recibirme y formar una familia. Tengo un espíritu muy viajero y aventurero.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Me gusta pasar tiempo libre. Pasar tiempo con mi familia, mi novio y mis mascotas. Viajar y leer.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Vivo con mi mamá, pero tengo a mi papá en Los Ángeles, California. Él es americano y tenemos muy buena relación a pesar de la distancia.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Sin dudas te digo que los paisajes o mejor dicho los momentos que podés vivir en esos paisajes. Un atardecer en el Nihuil. No me gusta que los cambios suceden y después nos adaptemos a ellos. Deberíamos tener más chispa los sanrafaelinos. Somos muy aferrados a nuestras raíces.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

Le da riqueza el turismo: aventura, del vino. En enero hicimos récord de visitas turísticas y esas son buenas noticias.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Hay apoyo. La remamos con pocos recursos, pero la remontamos de a poco.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Principalmente hago mucho hincapié en el cuidado del agua, por la crisis hídrica que estamos llevando hace años ya.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Quiero que encuentren en mí un nexo, una trabajadora y una real embajadora para poder intervenir y contribuir en los proyectos. También me gustaría acerca a la gente joven a Vendimia y que se enamoren de esto tanto como lo estoy yo.

Reina con un rol social nos aleja de miradas cosificadoras. Yo nunca lo vi como un concurso de belleza. De hecho yo no me sentía segura y esperé unos años más para presentarme. Eso no tiene nada que ver con una cara bonita.

¿Qué proyecto llevarías a cabo?

Tengo varios proyectos aunque no son tan fáciles llevar a cabo. Uno tiene que iniciarse, informarse, hablar con el municipio y llevan tiempo. Pero algunos son más fáciles de llevar a cabo como: ser un anexo a la educación. Concientizar sobre diferentes temáticas, tenencia de animales, enfermedades zoonóticas. La gente abandona a los animales en la calle sin saber cuáles pueden ser las consecuencias. También en cuanto a la sustentabilidad, inclusión, hay muchos ámbitos para profundizar.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Qué difícil es responder esa pregunta. Soy una mujer de estos tiempos: comprometida. Coincido con las luchas femeninas. Soy bastante abierta y siempre estoy dispuesta a escuchar otras culturas, posturas y soy capaz de reformular lo que pienso.

Me interesa trabajar para un cambio real.

