Rodolfo Suarez filmó la Bendición de los Frutos 2021: ¿qué tuiteó?

Ya la provincia de Mendoza ha entrado en la semana más importante en cuanto a los festejos vendimiales se refiere. A pesar de lo atípico de la celebración y de la suspensión de varios eventos y el cambio de otros a una instancia virtual, artistas y funcionarios han intentado mantener el espíritu festivo aun en este contexto de crisis económica y social.

Una imagen de la Bendición de los Frutos 2021, tuiteada por el gobernador.

Mientras se palpita el estreno, el 6 de marzo, de la película "Historias de Vendimia", que reemplazará al Acto Central de la fiesta y que recorre seis historias, en seis cortometrajes, de lucha y resiliencia con elementos icónicos de la Vendimia; el gobernador Rodolfo Suarez ha comunicado a través de Twitter que participó de la filmación de la "Bendición de los Frutos", icónica celebración religiosa, para que sea incluida en el film en cuestión.

Leyenda

Leyenda

"Participamos de la grabación de la Bendición de los Frutos, que podrán ver el sábado en la previa de la película "Historias de Vendimia", dijo el gobernador en la "red social del pajarito".

"Esta celebración es el acto ecuménico que reúne a todos los credos para agradecer las cosechas del año, bendecir los frutos y pedir para que nuestros cultivos sean protegidos del granizo y las plagas".

La película que se verá el próximo fin de semana en diferentes puntos de toda la provincia tendrá como tópicos, en los diferentes cortos, al "trabajo de la tierra, los inmigrantes, el General San Martín, la Virgen de la Carrodilla, los pueblos originarios y el agua, entre otros, con diversos lenguajes, pero siempre con el espíritu de la festividad por la que nos conocen en el planeta", detalló Mariana Juri.

Una instante de la filmación.

Suarez explicó que, si bien por razones de protocolo para cuidar y no exponer a nadie al contagio de Covid-19 no puede realizarse el acto en forma presencial, es una ceremonia que el pueblo de la provincia respeta y espera. Por eso, especificó que se celebra de una manera distinta "para no dejar de cumplir con las tradiciones. Llenos de esperanza en las cosechas de este año, y agradecidos por todo lo que nuestra noble tierra mendocina nos brinda".

El Gobierno de Mendoza y los 18 municipios han preparado espacios donde se podrá ver el film Historias de Vendimia y disfrutar de una experiencia que puede ir desde una degustación de vinos hasta un espectáculo en vivo, con referentes culturales, como Los Trovadores de Cuyo, Las Hermanas Abraham, Lisandro Bertín, Andrés Iacopini, Jorge Sosa, entre muchos otros.

Los Puntos Vendimia se pueden consultar y adquirir las entradas en www.vendimia.mendoza.gov.ar.