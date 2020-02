Jésica Carchano: " Voy a recalcar el valor de los viñateros"

Apasionada por los niños, la educación y la tierra, Jésica Carchano decidió representar a su departamento el día que le informaron que había cambiado el reglamento. "Ser madre era un impedimento para mí", dijo y nos reveló todo acerca de esta experiencia que vive con intensidad.

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Siempre quise presentarme, desde chiquita, pero el reglamento no me lo permitía porque yo tengo un nene de 5 años. Cuando cambió de reglamento ni lo dudé y me presenté.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

En Rivadavía hubo un caso particular por la modificación de la Ley 722 que tuvimos que suspender la Vendimia de Ciudad. Yo estoy a favor del agua. Acaté las órdenes de mi municipio y entendí la decisión que habían tomado.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Porque la reina se elige desde hace muchos años. Es algo cultural y sobre todos para las personas de la tercera edad.

¿A qué te dedicás?

Soy maestra de Nivel Inicial: salita de 5 años.

¿Cuál es tu sueño?

Uno era recibirme que ya lo hice. El otro es ser Reina Nacional de la Vendimia.

¿Cuál es tu gran talento?

No sé si tengo un gran talento. Me apasiona mucho ser docente.

¿Qué te apasiona?

Como lo dije anteriormente: los niños.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

A nivel personal igual, pero con proyectos diferentes. Con una casa, una familia y mi hijo por supuesto.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Estar con mi hijo por supuesto.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Vivo con mi hijo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Tiene muchos lugares bonitos como El Carrizal. Tenemos el primer Patio Vinero. No hay nada que no me guste.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

La vid. Así tenemos la posibilidad de hacer vinos.

¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

Sí. Recalcar el valor que tienen los viñateros. Quizás es un poco ambicioso a nivel económico, pero la idea es revertir los daños más rápido de lo que se está revirtiendo en este momento. Por ahí llega una helada o un granizo que no solo hecha a perder toda la producción de un año sino de la siguiente. La llegada de fertilizantes también demora y sería bueno agilizar ese sistema.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Dentro del municipio de Rivadavía tenemos un área que se encarga de todo esto. Hay muchos jóvenes que emprenden y muchas herramientas para acrecentar sus negocios.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Rivadavía está atenta a la basura y yo me sumo a la tendencia de tener un medio ambiente favorable.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Todo lo que esté a mi alcance.

¿Qué proyecto llevarías a cabo?

Todavía no lo tengo claro.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Porque estoy poniendo como protagonistas a los viñateros. Ellos deberían tener más participación.