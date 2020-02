María Eugenia Serrani: "Cambiemos el lugar que ocupan nuestras reinas"

La reina de Tunuyán, María Eugenia Serrani, quien representó al distrito de Vista Flores, con tan solo 21 años -cursando el tercer año de Medicina- se acopla a los proyectos sociales de su departamento, pero también de su provincia.

Apasionada por la música, los niños y los paisajes del Valle de Uco, nos contó todo acerca de esta experiencia que la tiene fascinada.

-¿Por qué te presentaste para ser reina?

-Por incentivo de amigas. Hacía bastante tiempo que mis amigas me decían que me presentara y lo consulté también con mi familia. Me pareció una linda oportunidad. Era un sueño de chica. Me acuerdo que coleccionaba las revistas, las fotos de las reinas y contaba los votos. Una vez que me sentí capacitada, madura y con la edad justa me presenté.

-¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

-Sí. Estuvo movida y con cambios respecto a años anteriores. Ha salido a la luz el debate, como por ejemplo ¿Debería existir la Reina Nacional de la Vendimia? ¿Debería ser reina o embajadora? ¿Está bien que lleve atributos?.

La verdad es que la Vendimia no es ni debería ser considerada un concurso de belleza.

-Cada departamento elige a su reina por su simpatía, conocimientos, cultura... Son muchas cosas las que están en juego más allá de la belleza.

-¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

-Como se le diga: reina o embajadora. No debería cambiar el mensaje y mucho menos la esencia.

Lo que está bueno es cambiar desde cada departamento el lugar que se le da a la reina para que pueda participar en distintas actividades.

Así como también ser una más del municipio. Yo soy una más en la toma de decisiones de esos proyectos. De ese modo terminamos con la creencia de que la reina es un adorno. Nosotras debemos escuchar lo que se habla en nuestro pueblo, lo que se pide y transmitirlo a los demás. Para eso nos dan voz.

Deberíamos seguir teniendo reina, porque en el mundo de la Vitivinicultura está bueno tener un nexo entre toda la gente que trabaja y el pueblo. Igual el concepto y el lugar de la reina se debe cambiar desde adentro.

No cosificamos a una mujer cuando la elegimos como reina, al contrario le estamos dando un lugar súper importante.

-¿A qué te dedicás?

-Estoy en tercer año de Medicina.

-¿Cuál es tu sueño?

-Recibirme y poder vivir de mi carrera. Pero también que la gente me recuerde como alguien que hizo el bien. Quiero ser recordada como una persona buena. Formar una gran familia, como es la mía: numerosa, unida, leal.

-¿Cuál es tu gran talento?

-Mi talento es cuidar niños. Desde muy chica tengo sobrinos, porque tengo hermanos más grandes. La gente me resalta el feeling que tengo con los niños, me dice que debería ser pediatra (risas). Los niños me ven como una niña más.

-¿Qué te apasiona?

-Me apasiona mucho la carrera que estudio: la medicina. Creo que es algo súper interesante y amplio. Podés hacer lo que vos quieras: investigar, curar, especializarte. Me gusta que sea una profesión tan humanística donde vos podés ayudar desde muchos lugares. Porque en una consulta médica, quizás en media hora o en una hora como mucho, tenés que conocer a la persona como nunca en la vida y no se te puede pasar nada. Esa práctica nos ayuda a relacionarnos con la gente de otra manera y nos impulsa a tener mejores vínculos en la vida.

-¿Cómo te ves dentro de 20 años?

-Me veo cumpliendo la meta o el objetivo de vida que tengo: ser una gran profesional. Trabajando de lo que me gusta. Con una gran familia. Deseo mucho que continúen los vínculos que yo tengo ahora, por ejemplo con mis amigas. Tengo un grupo súper compacto que espero que aunque pasen los años continúe intacto.

-¿Qué hacés en tu tiempo libre?

-Escuchar música, la siento mucho. Pasar tiempo con mis sobrinos, jugar, estar en familia, ir a la montaña. Ver series...Nunca hago lo mismo, voy variando, pero no me gusta quedarme en mi casa.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

-Mi mamá y mis dos hermanos. También tengo novio hace 8 meses.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

-Me gusta la gente noble y cálida. Los lugares increíbles que tiene. La cantidad de bodegas, alojamientos, lugares gastronómicos, la amplia variedad de cosas para hacer. También el trabajo que permite que Tunuyán siga creciendo y que nunca deje de tener ese cambio constante hacia la evolución. Lo que menos me gusta es que la gente no respete los tiempos del otro, el desinterés, la falta de empatía.

-¿Qué produce riqueza en tu departamento?

-Creo que el turismo. Pero más que nada el trabajo. Si no existiera gente que trabaja la tierra, Tunuyán no existiría.

-¿Tenés algún proyecto pensado para tu departamento?

-Estoy teniendo la posibilidad de involucrarme en varias cosas junto con profesionales de la Municipalidad. Eso me pone muy contenta y me entusiasma, porque son proyectos relacionados a la medicina: vacunación, prevención, spot publicitarios, payamédicos, etc. Además visité la Cámara de Comercio y tengo pensado ayudar en los proyectos relacionados al vino. Que se sepa lo que la gente quiere comprar, actualizar las tecnologías y, que la relación entre calidad y precio sea algo sustentable.

-¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

-En la Municipalidad de Tunuyán se reciben proyectos y jóvenes en formación.

-¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

-Soy una persona que cree que hay que cambiar, porque el cambio climático nos está avisando lo que sucede en el planeta. Cuido el agua: no dejo canillas abiertas, me molesta mucho que llenen las piletas con agua de uso diario. Debemos tomar conciencia y debemos ser agradecidos que tenemos agua saludable, limpia y potable.

Sin agua no tendríamos vino. Los cambios pequeños son los que hacen la diferencia.

-¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

-Tratar de trabajar en conjunto con personas que estén más relacionadas con la Vitivinicultura. Unir, que cada oasis productivo se potencie en lo que más los beneficie. Sumar los proyectos de salud departamental a nivel provincial.

La que ocupa en lugar de Reina Nacional de la Vendimia tiene una responsabilidad muy grande.

Me gustaría que me recuerden como alguien que ayudó. Para que no estemos solo de paso, para que la gente quiera seguir teniendo Fiesta Nacional de la Vendimia y reina, como sostén, pero también como trabajadoras.

-¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

-Política no soy. La gente tiene que votar a quien vea más transparente, a quien conozca en persona y sienta que es espontánea. Cada persona tiene la libertad de elegir a la reina que quiera.

Créditos

PH: Alfredo Ponce.

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales.

Videos: Felicitas Oyhenart.

Entrevista: Muriel del Barco.

Maquillaje: Azul Troilo para Flor Raviolo Make Up.

Peinado: MUCHO Peluquería.

Coordinación: Olga Tonini.

Producción general: Muriel del Barco.