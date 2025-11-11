Guerra sin fin|
Ucrania: Rusia daña con drones la infraestructura ferroviaria y energética de Odesa
Las fuerzas de Rusia concretan un ataque en el sur de Ucrania. En Odesa, drones dañaron vías férreas y la red energética. Ucrania también atacó Rusia.
Un nuevo ataque de Rusia con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper.
“A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios”, ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram.
Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.
Los ataques de Rusia a Ucrania
Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas de Ucrania. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas.
Ucrania lanza a su vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas de Rusia.
El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche. Efe