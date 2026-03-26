WhatsApp suma una función muy esperada en iPhone y cambia la forma de usar dos cuentas

Separar la vida personal del trabajo desde un mismo teléfono ya no será un dolor de cabeza para los usuarios de iPhone . WhatsApp anunció una de las funciones más pedidas en el ecosistema de Apple: desde ahora, será posible tener dos cuentas conectadas al mismo tiempo en iOS, algo que hasta ahora ya estaba disponible en varios dispositivos Android .

La novedad apunta a un uso cada vez más habitual. Muchas personas manejan una línea para cuestiones laborales y otra para sus contactos personales, y hasta ahora eso obligaba, en muchos casos, a llevar dos equipos encima o a depender de soluciones incómodas. Con este cambio, la app busca simplificar esa rutina y ofrecer una gestión más clara desde un único dispositivo.

La incorporación de dos cuentas activas en simultáneo aparece como la actualización más fuerte del paquete de novedades recientes. La propuesta es sencilla: permitir que el usuario cambie entre perfiles sin salir de la aplicación y sin tener que usar otro teléfono para mantener separadas sus conversaciones.

Se trata de una mejora relevante para quienes usan WhatsApp como herramienta cotidiana de trabajo, pero también para quienes quieren mantener cierta organización entre ámbitos distintos de su vida. La expansión de esta función a iPhone marca además una equiparación con herramientas que Android ya había incorporado, en una señal clara de que Meta quiere unificar la experiencia entre plataformas.

Junto con esa actualización, WhatsApp también presentó una serie de herramientas apoyadas en Meta AI. Una de las más llamativas está vinculada a las imágenes: ahora se pueden hacer retoques fotográficos directamente desde el chat, antes de enviar una foto. La función permite, por ejemplo, eliminar elementos que distraen en la escena o incluso modificar el fondo de manera más rápida, sin salir de la conversación para editar en otra app.

A eso se suma una mejora en “Ayuda para escribir”, la herramienta de asistencia con inteligencia artificial integrada en la plataforma. Según informó la compañía, esta función ahora puede generar un borrador de respuesta en base al contexto de la conversación. Por el momento, está disponible solo en inglés, aunque la expectativa es que llegue a más idiomas a lo largo del año. La apuesta es clara: agilizar intercambios y facilitar respuestas en momentos donde escribir desde cero puede llevar más tiempo.

Cambiar de celular y liberar espacio, sin complicaciones

Las novedades no se limitan a la inteligencia artificial. WhatsApp también anunció mejoras prácticas para resolver dos de los problemas más comunes entre sus usuarios: el traspaso de conversaciones entre teléfonos y la gestión del almacenamiento.

Por un lado, ahora será más simple mover chats entre iPhone y Android, o hacer el recorrido inverso, sin perder fotos ni videos. El objetivo es que el cambio de sistema operativo deje de ser un obstáculo para conservar el historial de mensajes y archivos. Por otro, la app permite eliminar contenido pesado dentro de un chat sin tener que borrar la conversación completa. Para hacerlo, alcanza con ingresar al chat, tocar el nombre del contacto o grupo y entrar en la opción “Administrar almacenamiento”.

Una app que busca quedarse con todo dentro de la misma experiencia

Con estas funciones, WhatsApp no solo suma comodidad: también refuerza su idea de convertirse en una plataforma cada vez más completa. Ya no se trata únicamente de enviar mensajes. La aplicación quiere ser, al mismo tiempo, espacio de trabajo, gestor de archivos, herramienta de edición y asistente de escritura.

La posibilidad de usar dos cuentas en iPhone sobresale como el anuncio principal, pero el paquete completo muestra algo más amplio: Meta está empujando a WhatsApp hacia una experiencia más integrada y versátil. Menos pasos, menos apps externas y más tareas resueltas dentro de una sola pantalla. Para millones de usuarios, ese cambio puede sentirse pequeño al principio. En la práctica, promete modificar bastante la manera en que se usa la app todos los días.