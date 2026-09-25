Una naranja y unos pocos ingredientes: así se hacen estas rosquitas

Pasos

Prepará la mezcla: batí los huevos con el azúcar durante unos minutos hasta integrar. Agregá el aceite, la ralladura y el jugo de naranja junto con la vainilla.

Incorporá los secos: sumá la harina tamizada, el polvo de hornear y la sal de a poco. Mezclá hasta formar una masa suave que no se pegue demasiado en las manos.

Dejá reposar: cubrí la masa y llevá a la heladera durante 20 minutos. Esto facilita el formado.

Formá las rosquitas: tomá pequeñas porciones de masa, hacé rollitos y uní las puntas formando aros. Colocalos sobre una placa para horno enmantecada o con papel manteca.

Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.