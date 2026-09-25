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Una naranja y unos pocos ingredientes: así se hacen estas rosquitas

Estas rosquitas de naranja, una receta casera y sencilla, perfuman la casa y son ideales para acompañar mates o el café de la tarde.

Candela Spann

La receta de rosquitas de naranja que parece de panadería

La receta de rosquitas de naranja que parece de panadería

Imagen creada por IA - MDZ

Las rosquitas de naranja son de esas recetas simples y caseras que perfuman toda la casa mientras se preparan. Suaves por dentro, apenas doradas por fuera y con un intenso sabor cítrico, son ideales para acompañar unos mates, el café de la tarde o una merienda especial. ¡Manos a la obra!

En la cocina de todos los días, estas rosquitas de naranja son una excelente opción para tener algo dulce hecho en casa sin demasiadas vueltas. También podés prepararlas con anticipación y guardarlas en un recipiente hermético para que mantengan su textura y aroma durante varios días.

FICHA

Tiempo de cocción
15
Tiempo de pasos
20 minutos y 20 de reposo
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 2 huevos 2 huevos
  • 100 gr de azúcar 100 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite 80 ml de aceite
  • ralladura de 1 naranja ralladura de 1 naranja
  • 60 ml de jugo de naranja 60 ml de jugo de naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 350 gr de harina 0000 350 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Prepará la mezcla: batí los huevos con el azúcar durante unos minutos hasta integrar. Agregá el aceite, la ralladura y el jugo de naranja junto con la vainilla.
  • Incorporá los secos: sumá la harina tamizada, el polvo de hornear y la sal de a poco. Mezclá hasta formar una masa suave que no se pegue demasiado en las manos.
  • Dejá reposar: cubrí la masa y llevá a la heladera durante 20 minutos. Esto facilita el formado.
  • Formá las rosquitas: tomá pequeñas porciones de masa, hacé rollitos y uní las puntas formando aros. Colocalos sobre una placa para horno enmantecada o con papel manteca.
  • Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.
  • Dejá enfriar: retiralas y dejalas enfriar sobre una rejilla antes de servir.

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