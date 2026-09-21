Cómo hacer que la casa se sienta fresca en primavera
La primavera trae consigo la necesidad de refrescar la casa, y los aromas cítricos, especialmente la bergamota, son ideales para lograrlo.
Preparar el hogar para la llegada de la primavera no siempre requiere pintar las paredes o cambiar los muebles: adaptar la ambientación olfativa puede transformar por completo cómo percibimos un espacio, aportándole vitalidad y luminosidad.
En esta transición de época, los perfumes pesados a base de canela, maderas o vainilla le ceden el paso a notas más ligeras y revitalizantes. Entre la oferta disponible, la familia de los cítricos se posiciona como la gran favorita para lograr esa añorada sensación de pulcritud.
La bergamota, estrella en primavera
Si bien el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo son clásicos infaltables, la bergamota destaca con luz propia en la perfumería del hogar. Posee un perfil cítrico pero más refinado y con matices ligeramente florales, lo que evita esa acidez penetrante que a veces recuerda a los artículos de limpieza industrial.
Su enorme versatilidad permite combinarla con flores blancas y té verde (ideal para salas y livings), menta, eucalipto o hierbas aromáticas
El efecto sensorial: por qué nos hacen sentir "frescura"
Aunque un aromatizante no baja la temperatura real del termómetro, sí influye de forma directa en nuestro cerebro. El sistema olfativo está conectado con la memoria y la percepción: asociamos intuitivamente las frutas cítricas con el aire puro, la luz solar y la limpieza, logrando que una habitación se sienta de inmediato más liviana y despejada.