Una amistad improbable en la Argentina de los 70: La emotiva película que tenés que ver en Prime Video
Steve Coogan protagoniza esta cálida historia inspirada en hechos reales que mezcla humor, política y un inesperado vínculo con un pingüino.
Un profesor británico, un pingüino rescatado de una playa y la Argentina de los años 70 parecen ingredientes de historias completamente distintas. Sin embargo, cuando se combinan dan forma a una de las películas más cálidas y sorprendentes de los últimos años.
Inspirada en una historia real, Lecciones de un pingüino transforma una amistad improbable en el punto de partida para hablar sobre la empatía, el aislamiento y la capacidad de cambiar cuando todo alrededor parece empujarnos en la dirección contraria. El resultado es una comedia dramática tan entrañable como inteligente que está disponible en el catálogo de Prime Video.
Una amistad improbable en tiempos difíciles
Dirigida por Peter Cattaneo, recordado por éxitos como Todo o nada (The Full Monty), la película comienza en 1976, en los meses previos al inicio de la última dictadura militar. Allí conocemos a Tom Michell, un profesor de inglés que busca un cambio de vida y decide aceptar un puesto en el prestigioso internado St. George's en Argentina. Sin embargo, lo que le espera es un país muy distinto al que imaginaba, en plena agitación social y política.
Buscando escapar brevemente de su nueva realidad, Tom viaja a una playa en la costa de Uruguay, donde se topa con un desastre ambiental. Entre decenas de aves afectadas por un derrame de petróleo, logra rescatar a un pequeño pingüino moribundo. Tras limpiarlo, alimentarlo y salvarle la vida, el ave, a quien bautiza como Juan Salvador, desarrolla un vínculo inquebrantable y lo sigue a todas partes.
Incapaz de deshacerse de él y con la complicidad de algunos estudiantes, Tom logra introducir al pingüino de contrabando en la escuela. Lo que comienza como un secreto y una simple mascota, se transforma en un fenómeno dentro del internado. La presencia del pingüino altera la rutina de estudiantes y docentes, pero también provoca cambios más profundos en el propio protagonista, un hombre distante y algo desencantado que encuentra en esa inesperada compañía una nueva forma de conectar con quienes lo rodean.
La cinta está basada en las memorias reales de Tom Michell, un profesor inglés que efectivamente trabajó en un colegio del país durante aquellos años y cuya vida cambió tras rescatar un pingüino en una playa de Uruguay.
Mirá el tráiler de la película
No nos vamos a engañar. Buena parte de la película retrata una etapa oscura y compleja a través de la mirada de un extranjero y eso se nota. Pero dejando de lado eso, Lecciones de un pingüino busca ir más por el lado de una comedia amable, llena de situaciones simpáticas derivadas de la presencia del pequeño Juan Salvador. Y que en última instancia se vale de su presencia para hablar de soledad, empatía y compromiso sin perder ligereza.
Steve Coogan, que siempre se ha movido con soltura en el género de la comedia, lidera el reparto de forma efectiva. Su personaje evoluciona, inspirado en el verdadero Tom Michell, se mueve de forma natural, sin grandes discursos ni gestos exagerados. A su lado figuran nombres como Björn Gustafsson y Jonathan Pryce, junto a los intérpretes argentinos Vivian El Jaber, Micaela Breque, Ramiro Blas y Tomás Pozzi.
Aunque la producción es británico-española, Argentina ocupa un lugar central. No solo es el lugar donde se desarrolla la historia, sino que una parte de la película se filmó allí. La Patagonia fue parte de los lugares del rodaje, así como mucho material de archivo en formato Super-8 que el verdadero Tom Michell tenía del pequeño pingüino Juan Salvador. También se rodó en varios lugares de Uruguay, y en las Palmas de Gran Canaria, que sirvió para recrear las calles y la ambientación urbana del Buenos Aires de los años 70.
Con 104 minutos de duración, Lecciones de un pingüino cuenta una historia sencilla con sensibilidad e inteligencia. Para quienes disfrutan de las comedias dramáticas con corazón y personajes memorables, es una recomendación que vale la pena descubrir y está en Prime Video.