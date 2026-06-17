Una amistad improbable en la Argentina de los 70: La emotiva película que tenés que ver en Prime Video

Un profesor británico, un pingüino rescatado de una playa y la Argentina de los años 70 parecen ingredientes de historias completamente distintas. Sin embargo, cuando se combinan dan forma a una de las películas más cálidas y sorprendentes de los últimos años.

Inspirada en una historia real, Lecciones de un pingüino transforma una amistad improbable en el punto de partida para hablar sobre la empatía, el aislamiento y la capacidad de cambiar cuando todo alrededor parece empujarnos en la dirección contraria. El resultado es una comedia dramática tan entrañable como inteligente que está disponible en el catálogo de Prime Video.

Una amistad improbable en tiempos difíciles lecciones de un pinguino 02 Steve Coogan protagoniza Lecciones de un pingüino. Lionsgate Dirigida por Peter Cattaneo, recordado por éxitos como Todo o nada (The Full Monty), la película comienza en 1976, en los meses previos al inicio de la última dictadura militar. Allí conocemos a Tom Michell, un profesor de inglés que busca un cambio de vida y decide aceptar un puesto en el prestigioso internado St. George's en Argentina. Sin embargo, lo que le espera es un país muy distinto al que imaginaba, en plena agitación social y política.

Buscando escapar brevemente de su nueva realidad, Tom viaja a una playa en la costa de Uruguay, donde se topa con un desastre ambiental. Entre decenas de aves afectadas por un derrame de petróleo, logra rescatar a un pequeño pingüino moribundo. Tras limpiarlo, alimentarlo y salvarle la vida, el ave, a quien bautiza como Juan Salvador, desarrolla un vínculo inquebrantable y lo sigue a todas partes.

Incapaz de deshacerse de él y con la complicidad de algunos estudiantes, Tom logra introducir al pingüino de contrabando en la escuela. Lo que comienza como un secreto y una simple mascota, se transforma en un fenómeno dentro del internado. La presencia del pingüino altera la rutina de estudiantes y docentes, pero también provoca cambios más profundos en el propio protagonista, un hombre distante y algo desencantado que encuentra en esa inesperada compañía una nueva forma de conectar con quienes lo rodean.