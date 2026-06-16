Esta serie se basa en una novela de Guillermo del Toro y sigue siendo una de las mejores de los últimos años

Encontrar una buena serie de suspenso y terror que escape a los clichés actuales no es tarea fácil. Sin embargo, esta historia de horror apocalíptico basada en la famosa Trilogía de la Oscuridad, lo logra. A continuación, te contamos por qué esta propuesta es una de las mejores ficciones de la última década.

Estrenada en 2014, en un momento en que los vampiros gozaban de una renovada popularidad, The Strain llegó como una de las propuestas más frescas de la pantalla chica. Desarrollada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan a partir de su exitosa Trilogía de la Oscuridad, la serie se extendió durante cuatro temporadas y actualmente se puede ver en Disney Plus .

La historia comienza cuando un avión aterriza en Nueva York y, de manera inexplicable, todos sus pasajeros aparecen muertos. Lo que parece un incidente sanitario aislado pronto se convierte en algo mucho más inquietante. El doctor Ephraim Goodweather, especialista en enfermedades infecciosas, comienza a investigar una serie de sucesos extraños relacionados con una misteriosa epidemia.

A medida que avanza la investigación, la explicación científica empieza a mezclarse con elementos sobrenaturales. Una antigua amenaza emerge en las sombras y transforma a sus víctimas en criaturas sedientas de sangre. Lo interesante es que la serie no presenta este fenómeno como una simple invasión de vampiros, sino como una plaga capaz de poner en riesgo a toda la humanidad.

A diferencia de otras series sobre estas criaturas sobrenaturales, The Strain toma el mito ya conocido y lo reinterpreta desde una perspectiva biológica y epidemiológica. Los vampiros aquí son criaturas grotescas, enfermizas y aterradoras, muy alejadas de las versiones estilizadas que dominaron gran parte de la cultura popular durante los años previos.

La serie también funciona como un relato apocalíptico. Más que centrarse únicamente en los monstruos, explora cómo reaccionan las instituciones, los gobiernos y las personas comunes frente a una amenaza imposible de controlar.

El sello de Guillermo del Toro

THE STRAIN (2014) - Trailer Español

La participación de Guillermo del Toro resulta fundamental para entender el tono de la serie. El director mexicano ganador del Oscar, participa como productor ejecutivo de la serie junto a Chuck Hogan. De hecho, muchas de las criaturas, diseños y conceptos visuales reflejan las obsesiones del cineasta mexicano.

En el elenco destacan Corey Stoll como Ephraim Goodweather, David Bradley como el enigmático Abraham Setrakian, Rupert Penry-Jones y Kevin Durand como Vasiliy Fet.

La recepción fue mayormente positiva, especialmente entre los aficionados al terror. Aunque nunca alcanzó la popularidad masiva de otras producciones de la época, la crítica valoró su propuesta visual, la construcción de su universo y su decisión de recuperar el lado más perturbador del vampirismo.

A más de una década de su estreno, The Strain sigue siendo una recomendación muy sólida para quienes buscan una serie de terror diferente. Tiene algunos altibajos narrativos propios de una historia extensa, pero su ambición, su atmósfera y su mirada oscura sobre el género la convierten en una opción que todavía destaca dentro del catálogo de Disney Plus.