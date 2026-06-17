El Conicet descubrió un "cocodrilo gigante" que vivió antes que los dinosaurios en Argentina

Los restos de un “ cocodrilo gigante” que vivió antes que los dinosaurios fueron descubiertos en Argentina .

Más precisamente, un equipo de científicos del Conicet descubrió en La Rioja los restos de un reptil gigante que vivió hace unos 237 millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios tal como los conocemos. El animal, que medía alrededor de 6 metros de largo y tenía un cráneo de unos 60 centímetros, era un depredador temible en su época.

Los huesos se encontraron en el Parque Nacional Talampaya, un lugar que sigue sorprendiendo a los científicos. El animal al que pertenecían los restos fósiles no era un cocodrilo como los de hoy, pero sí un pariente lejano. En ese mundo antiguo, dominaban la escena mientras los dinosaurios todavía ni asomaban como los grandes cazadores que conocemos.

Este nuevo ejemplar fue bautizado como “Shakajlura riojanensis”, un nombre que hace referencia a su origen. Detrás del nombre complicado hay algo simple: era un depredador grande, fuerte y preparado para cazar.

Una reconstrucción cuerpo y el cráneo del cocodrilo gigante descubierto por el Conicet.

Durante el período Triásico, cuando vivió este animal, la Tierra recién se estaba recuperando de una extinción masiva. Y estos reptiles eran los que ocupaban la cima de la cadena alimenticia.

Lo que hoy es La Rioja era, en ese entonces, un ecosistema completamente diferente. La zona de Talampaya funcionaba como una especie de ventana al pasado, donde convivían distintas formas de vida que hoy ya no existen.

Un hallazgo poco común

Descubrimiento cocodrilo gigante Conicet El hallazgo vuelve a poner a Argentina en el mapa científico con un fósil que revela cómo eran los grandes depredadores del Triásico. Conicet

El descubrimiento no fue casual. Se dio en el marco de campañas científicas realizadas en 2017 y 2018, donde el equipo recolectó distintos restos fósiles, incluyendo partes del cráneo y del cuerpo del animal.

Los investigadores destacan que encontrar ejemplares de este tipo no es común. Son raros y escasos dentro del mundo de la paleontología, por lo que cada nuevo ejemplar suma piezas a una historia que todavía se está armando.

Una de las cosas que más llamó la atención de los científicos fueron algunas características de su cabeza. A diferencia de otros animales similares, este tenía el hocico más recto y ciertas formas óseas particulares que lo distinguen.

Reconstrucción osea del cocodrilo gigante descubierto por el Conicet El animal tenía un cráneo de 60 centímetros y fue uno de los principales cazadores en una época muy distinta a la actual. Conicet

También cambiaba la estructura de algunos huesos de la mandíbula y la zona de los ojos. Esos detalles son los que confirman que se trata de una especie nueva. Puede parecer algo menor, pero ahí está la clave: cada pequeño rasgo ayuda a entender cómo evolucionaron estos animales y cómo se relacionan con especies actuales como los cocodrilos.

Además, este descubrimiento tiene un dato no menor: es el primero de este tipo que se describe en Argentina en varias décadas, lo que le suma todavía más relevancia.

Un pedazo de historia bajo el suelo nacional

Más allá del dato puntual, el hallazgo vuelve a poner en valor la riqueza paleontológica de Argentina. Lugares como Talampaya siguen siendo escenario de descubrimientos que ayudan a reconstruir la historia de la vida en la Tierra.

Para los científicos, cada fósil es una pieza de un rompecabezas enorme. Y en este caso, el “cocodrilo gigante” suma una nueva imagen sobre cómo era el mundo mucho antes de los dinosaurios más famosos.

Así, lo que empezó como una excavación más terminó revelando la existencia de uno de los depredadores más imponentes de su tiempo, en un planeta que todavía estaba muy lejos de parecerse al que conocemos hoy.