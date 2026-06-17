El apagón de Fable 5: la señal que confirma que la inteligencia artificial ya es una cuestión geopolítica

El martes 9 de junio, Anthropic puso a disposición del público el modelo de inteligencia artificial más poderoso que se construyó hasta el momento, Fable 5 y pertenece a la clase Mythos, la categoría que hasta ese día era exclusiva para gobiernos y empresas seleccionadas con acceso controlado.

Por primera vez, cualquier persona con una cuenta y una tarjeta de crédito podía usarlo. Lo probé ese mismo día. Tengo un agente automatizado que tarda entre 7 y 8 horas en completar cierto tipo de análisis complejo. Con Fable 5, lo terminó en menos de 3 horas. No porque procesara más rápido, sino porque razonó de otra manera, encontró caminos más cortos, no se perdió donde el modelo anterior se atascaba. Era cualitativamente diferente a cualquier cosa que había probado antes. No una mejora incremental. Un salto cuántico.

En los benchmarks de ingeniería de software más exigentes de la industria, Fable 5 sacó 80.3%. GPT-5.5, el modelo más avanzado de OpenAI disponible en ese momento, sacó 58.6%. Stripe, la plataforma de pagos online que procesa transacciones para millones de negocios en el mundo, lo testeó en una base de código de 50 millones de líneas. Una migración que el equipo estimaba en más de dos meses de trabajo manual la completó en un día. Puede trabajar de forma autónoma hasta 12 horas seguidas, mantener el foco a través de millones de tokens, tomar notas de su propio proceso y usarlas para mejorar sus resultados en el camino. En investigación científica los resultados fueron igual de contundentes. Equipos que trabajaban en el diseño de nuevos fármacos reportaron que los modelos de la clase Mythos aceleraron el proceso hasta diez veces, comprimiendo en días iteraciones que antes llevaban meses de trabajo en laboratorio. No era una demostración de laboratorio. Era una herramienta operativa, disponible, que estaba cambiando lo que se podía hacer en tiempo real.

El viernes 12 de junio, tres días después del lanzamiento, el Departamento de Comercio de Estados Unidos le envió a Anthropic la orden de suspender el acceso a Fable 5 y a Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos, incluyendo a los propios empleados extranjeros de Anthropic. Como la empresa no podía filtrar en tiempo real la nacionalidad de sus usuarios, apagó los modelos para todos, en todo el mundo. El motivo oficial fue un potencial jailbreak, que es la práctica de manipular un modelo de IA para que ignore sus restricciones de seguridad y responda cosas para las que fue entrenado a negarse. El gobierno lo interpretó como un riesgo de seguridad nacional. Anthropic revisó la demostración, concluyó que la técnica era estrecha, que identificaba solo fallas menores ya conocidas, y calificó la respuesta de desproporcionada. Argumentó que si ese criterio se volvía estándar, ningún modelo de frontera podría lanzarse nunca. No importó.

No hay fecha de restablecimiento. Anthropic dice que está trabajando en medidas de seguridad adicionales para poder volver a habilitarlo, pero el gobierno no puso plazos. Lo que acaba de pasar no es un episodio de política tecnológica interna de Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que un gobierno aplica controles de exportación a un modelo de inteligencia artificial específico, por nombre, en tiempo real. No a los chips. No a los servidores. No a la infraestructura física. A la inteligencia en sí. Y eso cambia la naturaleza del juego. Lo que estamos viendo con los modelos de IA es mayor velocidad tecnológica y mayor tensión geopolítica . La diferencia esta vez es que el ritmo de cambio hace que cada mes de restricción tenga un costo real e inmediato para quienes dependen de esas herramientas.

Fable 5 estuvo disponible 72 horas

En ese tiempo, equipos en todo el mundo lo integraron en flujos de trabajo, probaron capacidades que ningún modelo anterior tenía y empezaron a entender qué se podía hacer con él. El miércoles estaban trabajando. El jueves estaban mirando un mensaje de error. Eso no es un inconveniente técnico. Es una demostración concreta de que el acceso a la tecnología más avanzada del mundo es una decisión política que toman otros. Lo que está tomando forma es una geopolítica de la inteligencia artificial. Y los actores globales ya están moviéndose en consecuencia.

IA14 Lo que está tomando forma es una geopolítica de la inteligencia artificial. Archivo.

China entendió antes que nadie que en esta carrera no alcanza con consumir tecnología ajena. DeepSeek, el laboratorio que en enero de 2025 presentó un modelo comparable a los mejores occidentales pero entrenado con una fracción del costo, no es un proyecto empresarial aislado. Detrás hay una estrategia nacional con un objetivo explícito: construir un ecosistema de IA que no dependa de infraestructura ni de decisiones de otro país. En abril de 2026, DeepSeek lanzó su modelo más reciente optimizado para correr en chips de Huawei, desacoplándose deliberadamente de la cadena tecnológica americana. China no está esperando que Washington decida qué puede usar. Está construyendo la capacidad de no necesitar ese permiso.

Europa tardó más en reaccionar pero lo está haciendo con claridad creciente. Mistral AI, el principal laboratorio europeo, tiene una valoración de varios miles de millones de dólares y su CEO estableció en mayo de este año un plazo de dos años para construir alternativas reales en chips, centros de datos y modelos, antes de que la dependencia de infraestructura estadounidense se vuelva imposible de revertir. La lógica es directa: si los modelos que usás los controla otro país, tu autonomía tecnológica no existe, independientemente de cuánto los uses o cuánto pagues por ellos. Hay una distinción que los países y las organizaciones van a tener que entender tarde o temprano, y el apagón de Fable 5 la hizo evidente.

Tener acceso a modelos de terceros no es lo mismo que tener capacidad propia. Una cosa es poder usar la tecnología de otro. Otra muy distinta es tener los centros de datos, el talento y los recursos para desarrollarla y operarla sin depender de una decisión externa que puede cambiar en 72 horas. Argentina avanza en la dirección correcta con inversiones de infraestructura como Stargate Argentina, un campus de hiperescala proyectado en la Patagonia con 500 megawatts de energía renovable. Pero la infraestructura es el primer paso, no el destino. Lo que sigue es desarrollar sobre esa base la capacidad de entrenar y operar modelos propios, con gobernanza propia, que no dependan de lo que se decida en otro país.

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La misma lógica aplica para cualquier país o empresa que piense su estrategia de IA en términos de acceso versus desarrollo. Tener acceso a los mejores modelos del mundo es valioso hasta el momento en que alguien decide que ya no podés tenerlo. Haber desarrollado capacidad propia, aunque sea menor en escala, es algo que no depende de nadie más. Ya estamos viendo los primeros síntomas del mundo que se viene. Licencias de acceso diferenciadas según el tipo de uso. Restricciones según la nacionalidad del usuario. Diferencias crecientes entre los modelos que se publican para el mercado global y los que usan los gobiernos de los países que los desarrollan. La versión de Mythos que usa el gobierno de Estados Unidos no es la misma que estuvo disponible para el resto del mundo durante esas 72 horas.

Esa brecha no va a achicarse, va a crecer

Los países que en los próximos años tengan capacidad de desarrollo propio van a poder sentarse en la mesa donde se toman estas decisiones. Los que no la tengan van a recibir las directivas desde afuera y acatarlas, igual que Anthropic acató la orden del viernes aunque no estuviera de acuerdo. La soberanía en IA no se declara ni se compra. Se construye con capital humano, con investigación, con la decisión de apostar al desarrollo propio aunque sea más lento y más costoso que depender de lo que otros construyen. Es lo que está haciendo Europa. Es lo que China lleva una década haciendo. Es lo que América Latina empieza a intentar con iniciativas como LatamGPT.

El apagón de Fable 5 no fue un error técnico ni un exceso burocrático pasajero. Fue una demostración de la lógica que va a gobernar el acceso a la IA de frontera de ahora en más. Una señal de que las reglas del juego cambiaron, y que la ventana para construir capacidad propia antes de que la dependencia se vuelva imposible de revertir no va a estar abierta para siempre.

La pregunta que deja abierta no es técnica ni comercial. Es estratégica.

* Fabrizio Guaglianone. Arquitecto de Soluciones en IA.