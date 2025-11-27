Tu Calathea no se seca más: un simple ajuste de agua que nadie te cuenta

Calathea, la planta bailarina y cómo evitar que pierda su magia tropical en casa. Dónde colocarla para que brille.

¿Por qué esta planta exótica se lleva todos los aplausos en decoración de interiores? Las hojas de la Calathea tiene diseños únicos que van desde rayas a manchas o bordes morados llamativos. Además de su belleza, es una planta amiga de las mascotas, o pet-friendly , ideal para el hogar. Aporta un toque elegante y tropical a cualquier espacio con luz tenue y ambiente cálido.

Por qué tener una Calathea La Calathea, como buena planta de selva, ama la luz suave y filtrada que recibe a través de otras hojas. Evita a toda costa exponerla al sol directo por periodos prolongados durante el día. La radiación solar intensa quema sus hojas y arruina sus patrones con gran rapidez. Busca para ella sitios ideales como salas, dormitorios o baños con buena claridad.

Calathea Warscewiczii - Planta Cebra.jpg Cuida el riego El riego es donde reside el gran secreto para mantenerla feliz y que no se seque. Su tierra debe sentirse ligeramente húmeda al tacto de tus dedos, pero nunca saturada o encharcada. Es fundamental usar agua filtrada o que haya reposado para evitar el exceso de cloro. El cloro es un enemigo silencioso que deteriora sus delicadas raíces y su follaje.

Esta planta tropical le encanta la humedad alta, no acepta los ambientes secos o con calefacción constante. Si vives en un departamento seco, un baño luminoso es un sitio genial para ella. También es recomendable colocarla cerca de un humidificador o en grupo con otras plantas verdes. Pulverizar sus hojas con agua tibia de forma habitual también ayuda a mantener su ambiente.

El sustrato que utilice debe ser suelto y garantizar un muy buen drenaje del agua que le das. Una mezcla de turba con perlita es la combinación perfecta para asegurar aireación. Esto previene que sus raíces se asfixien y que se desarrollen hongos perjudiciales. Dale una base firme y esponjosa para que se desarrolle con total libertad.