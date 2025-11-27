Evita perder colágeno con los años y obtén una piel firme

Tu cuerpo produce colágeno. Actívalo con solo 3 movimientos a la semana y desafía al tiempo. La ciencia detrás de una piel firme.

Con estos tips tendrás una piel más firme, articulaciones saludables y una mejor digestión. Foto: Archivo

El colágeno no es una víctima de los años. La inactividad es el gran culpable en la disminución. Si dejas de exigirle al cuerpo, la producción de esta proteína fundamental se apaga. La buena noticia es que tienes el control absoluto para reactivarla de nuevo y mantener la firmeza de la piel.

Colágeno para tu piel Para que tu cuerpo fabrique más colágeno, debes usar la fuerza. Es una respuesta biológica simple: la tensión constante en tus tejidos y músculos es el detonante que lo activa. Al generar una carga sobre tu sistema óseo y muscular, las células se reparan.

No es necesario pasar horas en el gimnasio. Basta con hacer fuerza dos o tres veces por semana. Tareas cotidianas como subir escaleras con un ritmo rápido o caminar a paso vigoroso.

PESAS GRASA 4.jpg Tu cuerpo produce colágeno, pero requiere los materiales adecuados para realizar bien el trabajo. Piensa en la Vitamina C. Come alimentos frescos como kiwis, pimientos de colores o cualquier cítrico maduro. Además necesitas la estructura base: las proteínas completas. Incluye en tu alimentación diaria fuentes de calidad como pollo, carnes magras, pescado, huevos o legumbres.

La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas. Getty Images Saboteadores Existe un saboteador silencioso y dulce en tu dieta diaria que actúa sin piedad. El exceso de azúcar perjudica el estado de tu colágeno al alterar los niveles de glucosa en sangre. Limitar el consumo de ultraprocesados y productos con azúcar refinada es un acto de amor propio. Protege tu belleza desde dentro con cada elección saludable que haces en la mesa.