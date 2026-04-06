True crime: Netflix estrena un impactante documental sobre la envenenadora que se convirtió en una leyenda

Netflix estrenará una reveladora producción sobre Yiya Murano, la mujer estafadora que se transformó en un bizarro ícono en los 90.

El próximo 23 de abril Netflix estrenará una película documental muy esperada sobre un caso real que conmocionó a toda Argentina: Yiya Murano: “Muerte a la hora del té”. Un relato que desmenuza el mito de la estafadora que se convirtió en leyenda.

Netflix: de qué se trata El nuevo documental que llega al streaming revivirá la historia de Yiya Murano, la mujer que entre tazas de té y masas finas sentenció a muerte a sus amistades más cercanas. La producción estuvo dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Vanessa Ragone (Haddock Films).

Yiya Murano Netflix estrena la producción sobre Yiya Murano el 23 de abril. X Antes del lanzamiento en Netflix, los amantes del true crime podrán ver el documental en la pantalla grande del Cine Gaumont el 17 de abril como parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI).

El documental no se queda solamente con la crónica policial de los envenenamientos cometidos durante la dictadura militar, sino que también aborda el fenómeno extraño de los 90 cuando Yiya Murano recorrió los sets de televisión cautivando a la audiencia con un carisma cínico siendo así un bizarro ícono de la cultura popular.

En este documental aparece el relato de su hijo, Martín Murano, que tiene una lucha incansable por desmitificar la figura de su madre y poner el foco en el dolor de las familias de las víctimas, silenciada por años por el desparpajo mediático de la envenenadora.