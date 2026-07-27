Tres drones encontraron el famoso barco fantasma de la Segunda Guerra Mundial tras casi 80 años

Tres drones submarinos protagonizaron un sorprendente hallazgo frente a las costas de California: los restos del USS Stewart, un barco estadounidense conocido como el “Barco Fantasma del Pacífico” por su misteriosa historia durante la Segunda Guerra Mundial .

La embarcación fue localizada a unos 1.067 metros de profundidad dentro del Santuario Marino Nacional Cordell Bank. El barco permanece apoyado en posición vertical sobre el fondo y conserva gran parte de su estructura, algo poco frecuente en un naufragio de estas características.

Aunque la noticia volvió a circular en julio de 2026, el hallazgo se produjo en 2024 y fue anunciado oficialmente el 1 de octubre de ese año. La expedición reunió a investigadores de Ocean Infinity, SEARCH, la Fundación Air/Sea Heritage, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y la Marina estadounidense.

Para buscar la embarcación, el equipo utilizó tres vehículos submarinos autónomos capaces de recorrer grandes extensiones del fondo marino sin necesidad de ser controlados permanentemente desde la superficie.

Los drones obtuvieron imágenes de alta resolución y elaboraron un mapa tridimensional de la zona. De esa manera detectaron la silueta de un buque de aproximadamente 95 metros de largo, ubicado a unos 48 kilómetros de la costa norte de California .

Tres drones submarinos permitieron localizar el naufragio que permaneció perdido durante casi 80 años.

Posteriormente, un vehículo operado de manera remota descendió hasta el lugar para registrar la estructura con mayor detalle. Las imágenes mostraron que el casco continúa prácticamente intacto y que el barco se encuentra derecho sobre el lecho marino.

El estado de conservación sorprendió a los especialistas. El hallazgo podría representar uno de los mejores ejemplos conservados de los antiguos destructores estadounidenses conocidos como “cuatro chimeneas”, construidos durante las primeras décadas del siglo XX.

Por qué lo llamaban el barco fantasma

El USS Stewart comenzó a prestar servicio en la Marina de Estados Unidos en 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en combates en el Pacífico hasta que sufrió daños cerca de Bali, en febrero de 1942.

Mientras era reparado en un dique seco de la isla de Java, un accidente impidió que pudiera volver a navegar. Ante el avance de las fuerzas japonesas, los estadounidenses decidieron hundirlo para evitar que cayera en manos enemigas.

Sin embargo, Japón consiguió recuperar el barco, repararlo y sumarlo a su propia flota con el nombre de Patrullero Nº 102. También modificó parte de su estructura para que se pareciera a las embarcaciones japonesas.

Tiempo después, pilotos aliados comenzaron a informar que habían visto un viejo destructor estadounidense navegando en territorio enemigo. Como no conocían lo ocurrido, comenzaron a llamarlo el “Barco Fantasma del Pacífico”.

El regreso del USS Stewart

Estados Unidos recuperó la embarcación en 1945, después de encontrarla en Japón al terminar la guerra. El destructor fue trasladado nuevamente hasta California, pero ya no se encontraba en condiciones de regresar al servicio.

El 24 de mayo de 1946 fue utilizado como blanco durante un ejercicio militar y terminó hundido por disparos y ataques aéreos. Su ubicación exacta permaneció sin confirmar durante casi ocho décadas.

Ahora, el hallazgo permitirá estudiar el diseño de los destructores construidos a comienzos del siglo XX y conocer cómo se modificó el barco mientras estuvo bajo control japonés. También servirá para analizar las especies marinas que se instalaron alrededor del naufragio, convertido con el paso del tiempo en un arrecife artificial.